https://ria.ru/20240126/id76-1923678468.html

Захарова: Москва осуждает страны, сделавшие атаку на Ил-76 возможной

Захарова: Москва осуждает страны, сделавшие атаку на Ил-76 возможной - РИА Новости, 26.01.2024

Захарова: Москва осуждает страны, сделавшие атаку на Ил-76 возможной

Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76, без внешней поддержки Украины... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:23

2024-01-26T15:23

2024-01-26T15:47

москва

россия

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76, без внешней поддержки Украины подобных терактов не было бы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Решительно осуждаем эти варварские преступления режима Зеленского, решительно осуждаем всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из за рубежа, подобные террористические акты не осуществлялись бы", - заявила Захарова на брифинге."Совершая подобные злодеяния, киевский режим пытается подогреть интерес мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок", - добавила дипломат.Официальный представитель МИД РФ призвала ответственные правительства и международные структуры выступить с осуждением жестоких терактов, осуществляемых киевским режимом. Захарова добавила, что "для тех, кто считает себя цивилизованными или хочет к этому стремиться" в настоящий момент остается открытым окно возможностей по осуждению преступлений украинских властей, но, по ее словам, сейчас "оно закрывается".Захарова провела параллель с эпохой Второй мировой войны, когда не все страны "сразу перешли в ряды антифашистов", но те, кто успел "перейти на сторону света и добра" до окончания войны, те "на десятилетия стали почитаемыми государствами и сообществами". Дипломат также напомнила и судьбу тех, кто не успел отказаться от поддержки Третьего рейха, напомнив, что они "пошли под трибунал".В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-26T15:23 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф