https://ria.ru/20240126/gvardiya-1923738828.html

Путин поздравил личный состав полков и бригад, ставших гвардейскими

Путин поздравил личный состав полков и бригад, ставших гвардейскими - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поздравил личный состав полков и бригад, ставших гвардейскими

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты, 61-й отдельной Киркенесской... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:26

2024-01-26T18:26

2024-01-26T18:40

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты, 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, а также 1430-го, 1429-го мотострелковых полков и 2-го полка радиационной, химической и биологической защиты с присвоением почетного наименования "гвардейские". "Поздравляю вас с присвоением 1-й мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что решительные действия военнослужащих бригады в ходе спецоперации - "образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма". Путин также выразил уверенность, что военные будут надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. "Желаю командованию и личному составу 1-й гвардейской мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты крепкого здоровья и успехов", - говорится в сообщении. Кроме того, президент поздравил с присвоением почетного наименования "гвардейские" командование и личный состав 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты, 1430-го и 1429-го мотострелковых полков, а также 2-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Ранее Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские".

https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918879567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр