https://ria.ru/20240126/gumpomosch-1923742110.html

Путин призвал решить вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам

Путин призвал решить вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам - РИА Новости, 26.01.2024

Путин призвал решить вопрос о перевозке гумпомощи по платным дорогам

Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:39

2024-01-26T18:39

2024-01-26T19:04

общество

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Вопрос о перевозке волонтерских грузов по платным дорогам должен быть решен, они должны быть бесплатными, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками специальной военной операции.Президент отметил, что военные грузы перевозятся беспрепятственно по всем дорогам страны, без ограничений, в том числе и по платным магистралям - бесплатно."Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счёт коммерческих кредитов, за счёт средств компании, которые этим занимаются, и должны отбивать вложения. Но тем не менее этот вопрос, касающийся перевозок волонтерских грузов, должен быть решён. Они должны перевозиться бесплатно. Я согласен. Но надо делать аккуратно, надо принять соответствующее решение", - сказал Путин.По его словам, проблема заключается в нагрузке на ось. Так, например, при строительстве дорог, в том числе "Москва - Казань", большое количество грузов возили по региональным дорогам."Теперь для того, чтобы восстановить региональные дороги, надо около 43 миллиардов рублей, потому что их разрушили при постройке другой дороги. Чтобы не было таких вещей, надо всё это продумать, просчитать, но сделано нужно, я согласен. Это будет сделано", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html

россия

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общество, россия, владимир путин