Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству
Посол ЕС: Грузии нужно сделать еще многое для начала переговоров по членству
© Sputnik | Перейти в медиабанкУчастники акции разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
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Участники акции разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 янв – РИА Новости. Переговоры по членству Грузии в Евросоюз начнутся, когда страна достигнет прогресса по выполнению девяти необходимых для этого условий, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Херчинский.
В декабре на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. На саммите было отмечено, что Грузии должна продолжать выполнять еще девять пунктов из двенадцати для перехода на новый уровень - начало переговоров по вступлению в ЕС, среди них реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, которые ранее уже получили статус кандидата.
"Еврокомиссия установила девять шагов и согласовала это с 27 членами на историческом саммите в декабре, на котором Грузии предоставили статус кандидата. Сейчас мы должны двигаться дальше... Это всего лишь начало тяжелого труда на пути членства Грузии в Евросоюз. Надеемся, что работа будет ускорена, что произойдет инклюзивная, конструктивная оценка Грузии. И надеюсь, что мы быстро перейдем к следующему этапу, в частности на начало переговоров по членству. Повторюсь, это произойдет на основании достигнутого прогресса в связи с девятью шагами",- заявил Херчинский.
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее сообщал, что он уверен, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна станет членом Евросоюза раньше, чем Украина и Молдавия.