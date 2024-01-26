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Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству - РИА Новости, 26.01.2024
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12:27 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/gruziya-1923620049.html
Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству
Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству - РИА Новости, 26.01.2024
Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству
Переговоры по членству Грузии в Евросоюз начнутся, когда страна достигнет прогресса по выполнению девяти необходимых для этого условий, заявил журналистам посол РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:27
2024-01-26T12:27
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 26 янв – РИА Новости. Переговоры по членству Грузии в Евросоюз начнутся, когда страна достигнет прогресса по выполнению девяти необходимых для этого условий, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Херчинский. В декабре на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. На саммите было отмечено, что Грузии должна продолжать выполнять еще девять пунктов из двенадцати для перехода на новый уровень - начало переговоров по вступлению в ЕС, среди них реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, которые ранее уже получили статус кандидата. "Еврокомиссия установила девять шагов и согласовала это с 27 членами на историческом саммите в декабре, на котором Грузии предоставили статус кандидата. Сейчас мы должны двигаться дальше... Это всего лишь начало тяжелого труда на пути членства Грузии в Евросоюз. Надеемся, что работа будет ускорена, что произойдет инклюзивная, конструктивная оценка Грузии. И надеюсь, что мы быстро перейдем к следующему этапу, в частности на начало переговоров по членству. Повторюсь, это произойдет на основании достигнутого прогресса в связи с девятью шагами",- заявил Херчинский. Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее сообщал, что он уверен, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна станет членом Евросоюза раньше, чем Украина и Молдавия.
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Посол ЕС заявил, что Грузии еще далеко до переговоров по членству

Посол ЕС: Грузии нужно сделать еще многое для начала переговоров по членству

© Sputnik | Перейти в медиабанкУчастники акции разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси
Участники акции разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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ТБИЛИСИ, 26 янв – РИА Новости. Переговоры по членству Грузии в Евросоюз начнутся, когда страна достигнет прогресса по выполнению девяти необходимых для этого условий, заявил журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Херчинский.
В декабре на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. На саммите было отмечено, что Грузии должна продолжать выполнять еще девять пунктов из двенадцати для перехода на новый уровень - начало переговоров по вступлению в ЕС, среди них реформы в сферах верховенства закона, прав человека, свободы СМИ. Тогда же саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией, которые ранее уже получили статус кандидата.
"Еврокомиссия установила девять шагов и согласовала это с 27 членами на историческом саммите в декабре, на котором Грузии предоставили статус кандидата. Сейчас мы должны двигаться дальше... Это всего лишь начало тяжелого труда на пути членства Грузии в Евросоюз. Надеемся, что работа будет ускорена, что произойдет инклюзивная, конструктивная оценка Грузии. И надеюсь, что мы быстро перейдем к следующему этапу, в частности на начало переговоров по членству. Повторюсь, это произойдет на основании достигнутого прогресса в связи с девятью шагами",- заявил Херчинский.
Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе ранее сообщал, что он уверен, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2024 года, и страна станет членом Евросоюза раньше, чем Украина и Молдавия.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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