https://ria.ru/20240126/gladkov-1923702884.html

Гладков рассказал о расширении строительства белгородского лагеря в Крыму

Гладков рассказал о расширении строительства белгородского лагеря в Крыму - РИА Новости, 26.01.2024

Гладков рассказал о расширении строительства белгородского лагеря в Крыму

Проект строительства белгородского детского лагеря "Бригантина" в Евпатории расширен, дополнительно будут возведены четыре жилых блока, ФОК, столовая и другие... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:30

2024-01-26T16:30

2024-01-26T16:30

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907441162_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_04b758afbdcaef50881e643760d23372.jpg

БЕЛГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Проект строительства белгородского детского лагеря "Бригантина" в Евпатории расширен, дополнительно будут возведены четыре жилых блока, ФОК, столовая и другие корпуса, так чтобы в дальнейшем лагерь смог принимать почти в три раза больше детей из Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков рассказал о том, что на заседании архитектурно-градостроительного совета была рассмотрена концепция дальнейшего строительства детского оздоровительного лагеря "Бригантина "Белогорье" в Крыму. "Новым проектом предусмотрено строительство дополнительных четырех жилых блоков на 125 мест каждый, отдельного жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими, коммуникационного центра с медицинским блоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, различных мастерских, площади-амфитеатра, смотровой площадки и арт-объектов", - сообщил глава региона. Он пояснил, что власти считают необходимым продолжать развивать лагерь в Евпатории, поскольку в распоряжении региона есть ещё более 10 гектаров свободной площади, и запрос на детский отдых возле моря очень большой. И если сейчас за одну смену лагерь может принять только 277 детей, то после дальнейшего строительства здесь одновременно смогут отдыхать и оздоровляться гораздо больше ребят – в будущем планируется принимать около 800 детей за смену или порядка 12 тысяч ребят в год. "Наша задача – сделать лагерь ярким и долговечным, при этом избежав лишних трат. Мы будем внимательно рассматривать каждую деталь, чтобы добиться максимального качества и комфорта, потому что это касается здоровья и отдыха наших детей… Мы создаем будущее, делая лагерь для наших детей таким, чтобы сюда хотелось возвращаться", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240123/vyshki-1922896156.html

https://ria.ru/20240124/remont-1923141891.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков