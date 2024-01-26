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Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу - РИА Новости, 26.01.2024

Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:24

2024-01-26T10:24

2024-01-26T10:44

россия

происшествия

москва

эван гершкович

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 марта", - сказали в суде.ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

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россия, происшествия, москва, эван гершкович