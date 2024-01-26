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Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу - РИА Новости, 26.01.2024
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10:24 26.01.2024 (обновлено: 10:44 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/gershkovich-1923584320.html
Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу
Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу - РИА Новости, 26.01.2024
Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу
Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:24
2024-01-26T10:44
россия
происшествия
москва
эван гершкович
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 марта", - сказали в суде.ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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россия, происшествия, москва, эван гершкович
Россия, Происшествия, Москва, Эван Гершкович
Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Суд в Москве продлил арест журналисту Гершковичу по делу о шпионаже

© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOVКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович у здания Лефортовского суда в Москве
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович у здания Лефортовского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOV
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович у здания Лефортовского суда в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 марта", - сказали в суде.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
 
РоссияПроисшествияМоскваЭван Гершкович
 
 
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