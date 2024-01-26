https://ria.ru/20240126/geroi-1923589881.html
Путин поручил изменить закон о льготах для членов семей героев России
Путин поручил изменить закон о льготах для членов семей героев России - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил изменить закон о льготах для членов семей героев России
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон, предусматривающий получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:45
2024-01-26T10:45
2024-01-26T10:51
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля внести изменения в закон, предусматривающий получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание посмертно, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 апреля 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240126/izmeneniya-1923590694.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил изменить закон о льготах для членов семей героев России
Путин поручил до 1 апреля изменить закон о льготах для членов семей героев РФ