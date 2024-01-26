https://ria.ru/20240126/germaniya-1923574921.html

В Крыму призвали Германию отказаться от роли "американского лакея"

В Крыму призвали Германию отказаться от роли "американского лакея" - РИА Новости, 26.01.2024

В Крыму призвали Германию отказаться от роли "американского лакея"

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможном военном конфликте с Россией, призвал... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:28

2024-01-26T09:28

2024-01-26T09:28

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борис писториус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о возможном военном конфликте с Россией, призвал немецкие власти начать думать о своих национальных интересах и отказаться от роли "американского лакея". Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что Германия должна осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому необходимо вооружаться, что сейчас и делается с союзниками по НАТО. Кроме того, по его словам, в Прибалтике нужно развернуть немецкую бригаду, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна". "Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея. Германии еще есть что терять. Это само существование Германии. Напомню, своим нынешним государственным единством немцы обязаны нам, русским. И ещё вопрос: будем ли мы так же снисходительны и в дальнейшем", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Германия должна хорошо изучить историю своего противостояния с Россией. "Можно — не только в XX веке. Никогда ничем хорошим для немцев оно не заканчивалось", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240125/germaniya-1923487269.html

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в мире, германия, россия, владимир константинов, борис писториус