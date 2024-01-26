Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 26.01.2024 (обновлено: 18:48 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/genotsid-1923739345.html
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом - РИА Новости, 26.01.2024
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом
События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:28
2024-01-26T18:48
донбасс
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_0:224:3183:2014_1920x0_80_0_0_acb9b3596264f17b252f3109ed01df38.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией, заявил президент России Владимир Путин."Кроме этого, после переворота, соответственно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Все, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923743067_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_9ba3b582b4a08d89d964c292c2916341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, в мире, россия, украина, владимир путин
Донбасс, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом

Путин: на российских исторических территориях русских назвали нетитульной нацией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, после переворота, соответственно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Все, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Россия защищает самое главное
20 января, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала