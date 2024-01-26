https://ria.ru/20240126/genotsid-1923739345.html
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом - РИА Новости, 26.01.2024
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом
События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:28
2024-01-26T18:28
2024-01-26T18:48
донбасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией, заявил президент России Владимир Путин."Кроме этого, после переворота, соответственно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Все, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.
https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html
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донбасс, в мире, россия, украина, владимир путин
Донбасс, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин назвал события, происходившие в Донбассе, геноцидом
Путин: на российских исторических территориях русских назвали нетитульной нацией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. События, происходившие в Донбассе после госпереворота на Украине, — это геноцид, на российских исторических территориях русских людей объявили нетитульной нацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, после переворота, соответственно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Все, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — сказал Путин во время встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Он отметил, что украинское руководство "просто отказалось выполнять минские соглашения", и добавил, что люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались.
Россия защищает самое главное