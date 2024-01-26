https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html
Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике
Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике - РИА Новости, 26.01.2024
Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Роснефтью представить предложения по развитию проектов, реализуемым компанией в качестве... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:56
2024-01-26T10:56
2024-01-26T11:09
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Роснефтью представить предложения по развитию проектов, реализуемым компанией в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы, говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками третьего Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года. Информация об этом опубликована на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и представить предложения по развитию проектов, реализуемых данным акционерным обществом в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы", - говорится в поручении. Обозначенный срок исполнения поручения - 15 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Роснефти Игорь Сечин.
https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь сечин, роснефть
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Сечин, Роснефть
Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике
Путин поручил правительству и Роснефти представить предложения по генетике