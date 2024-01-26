https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html

Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике

Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил правительству представить предложения по проектам в генетике

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Роснефтью представить предложения по развитию проектов, реализуемым компанией в качестве... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:56

2024-01-26T10:56

2024-01-26T11:09

наука

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

игорь сечин

роснефть

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Роснефтью представить предложения по развитию проектов, реализуемым компанией в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы, говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с участниками третьего Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года. Информация об этом опубликована на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации подготовить совместно с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и представить предложения по развитию проектов, реализуемых данным акционерным обществом в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 – 2030 годы", - говорится в поручении. Обозначенный срок исполнения поручения - 15 июня, ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Роснефти Игорь Сечин.

https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь сечин, роснефть