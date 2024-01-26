https://ria.ru/20240126/gaza-1923550915.html
Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ
Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ
Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T05:26
2024-01-26T05:26
2024-01-26T05:26
в мире
израиль
хамас
катар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2598a66cb5a604df890a08a4d853da21.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Последнее предложение Катара, который выступает посредником на переговорах, включало в себя месячную паузу в боевых действиях в Газе, в течение которой ХАМАС должен был освободить оставшихся заложников в обмен на поэтапное освобождение Израилем палестинских заключенных. Израиль насчитывает 136 заложников в Газе, среди них - пожилые люди, солдаты и резервисты. По меньшей мере 27 из них, предположительно, мертвы. "Израиль отверг... прекращение огня (как часть сделки). Это был последний ответ израильтян Катару", - заявил изданию источник. Согласно изданию, сейчас посредники, включая американцев, работают, чтобы убедить израильтян согласиться на продолжительное перемирие. Источник также сообщил, что существуют разногласия по поводу порядка освобождения заложников: ХАМАС хочет, чтобы израильские женщины-военнослужащие были освобождены в числе последних, а Израиль - в числе первых.
https://ria.ru/20240126/gaza-1923543962.html
израиль
катар
палестина
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913610795_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_07e654537dac9abde4bf76ab7e77039e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Катар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ
FT: переговоры о заложниках в Газе в тупике, Израиль не хочет прекращать огонь
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Последнее предложение Катара
, который выступает посредником на переговорах, включало в себя месячную паузу в боевых действиях в Газе, в течение которой ХАМАС должен был освободить оставшихся заложников в обмен на поэтапное освобождение Израилем палестинских заключенных. Израиль насчитывает 136 заложников в Газе, среди них - пожилые люди, солдаты и резервисты. По меньшей мере 27 из них, предположительно, мертвы.
Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц
"Израиль отверг... прекращение огня (как часть сделки). Это был последний ответ израильтян Катару", - заявил изданию источник.
Согласно изданию, сейчас посредники, включая американцев, работают, чтобы убедить израильтян согласиться на продолжительное перемирие.
Источник также сообщил, что существуют разногласия по поводу порядка освобождения заложников: ХАМАС хочет, чтобы израильские женщины-военнослужащие были освобождены в числе последних, а Израиль - в числе первых.