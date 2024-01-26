https://ria.ru/20240126/gaza-1923550915.html

Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ

Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024

Переговоры о заложниках в Газе зашли в тупик из-за Израиля, пишут СМИ

Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T05:26

2024-01-26T05:26

2024-01-26T05:26

в мире

израиль

хамас

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Переговоры об освобождении оставшихся в секторе Газа заложников ХАМАС зашли в тупик из-за отказа Израиля согласиться на постоянное прекращение огня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Последнее предложение Катара, который выступает посредником на переговорах, включало в себя месячную паузу в боевых действиях в Газе, в течение которой ХАМАС должен был освободить оставшихся заложников в обмен на поэтапное освобождение Израилем палестинских заключенных. Израиль насчитывает 136 заложников в Газе, среди них - пожилые люди, солдаты и резервисты. По меньшей мере 27 из них, предположительно, мертвы. "Израиль отверг... прекращение огня (как часть сделки). Это был последний ответ израильтян Катару", - заявил изданию источник. Согласно изданию, сейчас посредники, включая американцев, работают, чтобы убедить израильтян согласиться на продолжительное перемирие. Источник также сообщил, что существуют разногласия по поводу порядка освобождения заложников: ХАМАС хочет, чтобы израильские женщины-военнослужащие были освобождены в числе последних, а Израиль - в числе первых.

https://ria.ru/20240126/gaza-1923543962.html

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в мире, израиль, хамас, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа