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Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц - РИА Новости, 26.01.2024
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02:25 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/gaza-1923543962.html
Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц
Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц - РИА Новости, 26.01.2024
Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:25
2024-01-26T02:25
в мире
израиль
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больницы "Насер" и "Аль-Хейр" в Хан-Юнисе окружены и недоступны из-за боевых действий. "Факты на местах опровергают вопиющую дезинформацию, которая распространялась в течение последних 72 часов, ошибочно утверждая, что больницы находятся в осаде или подвергаются нападению", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Военные отмечают, что поддерживает связь с директорами больниц и медицинским персоналом по телефону и на месте, чтобы обеспечить функционирование и доступность учреждений. Перед началом операции против ХАМАС в этом районе солдаты ЦАХАЛ были проинструктированы о важности соблюдения осторожности в районе больниц и специально отведенных убежищ. Согласно заявлению, ЦАХАЛ проводит высокоточные удары по "террористам ХАМАС", которые, по данным израильской разведки, действуют вокруг и внутри больниц "Насер" и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240126/ssha-1923538969.html
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израиль
палестина
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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц

Армия Израиля назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц в Хан-Юнисе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара в секторе Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала дезинформацией сообщения об осаде больниц в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что больницы "Насер" и "Аль-Хейр" в Хан-Юнисе окружены и недоступны из-за боевых действий.
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"Факты на местах опровергают вопиющую дезинформацию, которая распространялась в течение последних 72 часов, ошибочно утверждая, что больницы находятся в осаде или подвергаются нападению", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
Военные отмечают, что поддерживает связь с директорами больниц и медицинским персоналом по телефону и на месте, чтобы обеспечить функционирование и доступность учреждений. Перед началом операции против ХАМАС в этом районе солдаты ЦАХАЛ были проинструктированы о важности соблюдения осторожности в районе больниц и специально отведенных убежищ.
Согласно заявлению, ЦАХАЛ проводит высокоточные удары по "террористам ХАМАС", которые, по данным израильской разведки, действуют вокруг и внутри больниц "Насер" и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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