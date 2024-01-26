https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923759266.html

Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров

Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров - РИА Новости, 26.01.2024

Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров

Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:17

2024-01-26T20:17

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов, сообщил в пятницу ведущий профсоюз аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA). Ранее президент FNSEA Арно Руссо заявлял, что протесты фермеров до пятницы распространятся на 85 из 96 департаментов европейской части французской метрополии. "Участие в протестах набирает обороты: акции проходят в 85 департаментах, в них задействовано более 41 тысячи тракторов и более 72 тысяч фермеров! Браво всем нам!" - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X. Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Макрон в этот день присутствует на масштабном военном параде в честь Национального дня Индии в Дели. В четверг он был на торжественном банкете с премьер-министром Нарендрой Моди в королевском дворце Джайпура. Ранее СМИ сообщали, что фермеры, недовольные политикой правительства, намерены устроить в субботу акцию протеста около загородного дома Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере страны. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали метрополии в знак протеста против импорта сельхозпродукции и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек. В социальных сетях и на телевидении распространяются кадры дорог, на которых возвышаются баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокировано движение в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале и Бове. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Профосюзы аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA), "Молодые фермеры" (Jeunes Agriculteures), "Сельская координация" (Coordination rurale) и другие - призывают ужесточить протестное движение. По данным FNSEA, протесты уже затронули 85 из 96 департаментов страны.

https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html

https://ria.ru/20240126/protest-1923708861.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

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в мире, франция, иль-де-франс, нарендра моди, париж