https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923759266.html
Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров
Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров - РИА Новости, 26.01.2024
Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров
Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:17
2024-01-26T20:17
2024-01-26T20:22
в мире
франция
иль-де-франс
нарендра моди
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923759754_0:37:3070:1764_1920x0_80_0_0_e8581d4de47894dd93fdf2bd5cfe5cbf.jpg
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов, сообщил в пятницу ведущий профсоюз аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA). Ранее президент FNSEA Арно Руссо заявлял, что протесты фермеров до пятницы распространятся на 85 из 96 департаментов европейской части французской метрополии. "Участие в протестах набирает обороты: акции проходят в 85 департаментах, в них задействовано более 41 тысячи тракторов и более 72 тысяч фермеров! Браво всем нам!" - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X. Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Макрон в этот день присутствует на масштабном военном параде в честь Национального дня Индии в Дели. В четверг он был на торжественном банкете с премьер-министром Нарендрой Моди в королевском дворце Джайпура. Ранее СМИ сообщали, что фермеры, недовольные политикой правительства, намерены устроить в субботу акцию протеста около загородного дома Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере страны. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали метрополии в знак протеста против импорта сельхозпродукции и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек. В социальных сетях и на телевидении распространяются кадры дорог, на которых возвышаются баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокировано движение в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале и Бове. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Профосюзы аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA), "Молодые фермеры" (Jeunes Agriculteures), "Сельская координация" (Coordination rurale) и другие - призывают ужесточить протестное движение. По данным FNSEA, протесты уже затронули 85 из 96 департаментов страны.
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html
https://ria.ru/20240126/protest-1923708861.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
франция
иль-де-франс
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923759754_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_9f5fa0e77a2cb0b0d02d9dd04dfd3b47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, иль-де-франс, нарендра моди, париж
В мире, Франция, Иль-де-Франс, Нарендра Моди, Париж
Во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров
FNSEA: во Франции на протесты вышли более 72 тысяч фермеров
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости.
Более 72 тысяч фермеров во Франции вышли на масштабные протесты почти по всей стране из-за недовольства политикой правительства, в акциях задействовано более 41 тысячи тракторов, сообщил в пятницу ведущий профсоюз
аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA).
Ранее президент FNSEA Арно Руссо заявлял, что протесты фермеров до пятницы распространятся на 85 из 96 департаментов европейской части французской метрополии.
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
"Участие в протестах набирает обороты: акции проходят в 85 департаментах, в них задействовано более 41 тысячи тракторов и более 72 тысяч фермеров! Браво всем нам!" - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X.
Накануне профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс
объявили о блокаде автодорог Парижа
в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Макрон в этот день присутствует на масштабном военном параде в честь Национального дня Индии
в Дели
. В четверг он был на торжественном банкете с премьер-министром Нарендрой Моди
в королевском дворце Джайпура
.
Ранее СМИ сообщали, что фермеры, недовольные политикой правительства, намерены устроить в субботу акцию протеста около загородного дома Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере страны.
В Берлине начался очередной протест фермеров
Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали метрополии в знак протеста против импорта сельхозпродукции и нерентабельности их деятельности по причине высоких цен на топливо и других издержек. В социальных сетях и на телевидении распространяются кадры дорог, на которых возвышаются баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокировано движение в районе таких крупных городов, как Тулуза
, Страсбург
, Лион
, Бордо
, Кале
и Бове. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль.
Профосюзы аграриев - Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA), "Молодые фермеры" (Jeunes Agriculteures), "Сельская координация" (Coordination rurale) и другие - призывают ужесточить протестное движение. По данным FNSEA, протесты уже затронули 85 из 96 департаментов страны.
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике