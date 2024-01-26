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Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет - РИА Новости, 26.01.2024
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20:11 26.01.2024 (обновлено: 20:24 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет - РИА Новости, 26.01.2024
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:11
2024-01-26T20:24
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими против политики правительства фермерами, заявил в пятницу генеральный директор французского подразделения сети Мишель Бьеро. "Они (проблемы с поставками - ред.) наблюдаются уже сегодня. Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ, не потому что заблокированы наши платформы, а потому что заблокированы дороги", - сказал он телеканалу BFMTV. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга работники сельского хозяйства блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240126/parizh-1923756988.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
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в мире, франция, тулуза, страсбург
В мире, Франция, Тулуза, Страсбург
Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет

BFMTV: протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими против политики правительства фермерами, заявил в пятницу генеральный директор французского подразделения сети Мишель Бьеро.
"Они (проблемы с поставками - ред.) наблюдаются уже сегодня. Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ, не потому что заблокированы наши платформы, а потому что заблокированы дороги", - сказал он телеканалу BFMTV.
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Протестующие фермеры начали перекрывать дороги вокруг Парижа
Вчера, 19:58
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга работники сельского хозяйства блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
Акция протеста фермеров в Италии
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
25 января, 15:39
 
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