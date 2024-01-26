https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923758500.html

Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет

Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет - РИА Новости, 26.01.2024

Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет

Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:11

2024-01-26T20:24

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тулуза

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими против политики правительства фермерами, заявил в пятницу генеральный директор французского подразделения сети Мишель Бьеро. "Они (проблемы с поставками - ред.) наблюдаются уже сегодня. Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ, не потому что заблокированы наши платформы, а потому что заблокированы дороги", - сказал он телеканалу BFMTV. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга работники сельского хозяйства блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240126/parizh-1923756988.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

франция

тулуза

страсбург

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в мире, франция, тулуза, страсбург