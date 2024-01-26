Протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
BFMTV: протесты фермеров во Франции нарушили поставки в крупный супермаркет
© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. 26 января 2024
ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Одна из крупнейших сетей супермаркетов во Франции Lidl столкнулась с проблемами поставок товаров в некоторые магазины из-за перекрытия автотрасс протестующими против политики правительства фермерами, заявил в пятницу генеральный директор французского подразделения сети Мишель Бьеро.
"Они (проблемы с поставками - ред.) наблюдаются уже сегодня. Некоторые грузовики не доезжают до наших платформ, не потому что заблокированы наши платформы, а потому что заблокированы дороги", - сказал он телеканалу BFMTV.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга работники сельского хозяйства блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.