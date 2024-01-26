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Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина - РИА Новости, 26.01.2024
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12:26 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/frantsiya-1923619291.html
Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина
Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина - РИА Новости, 26.01.2024
Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина
Участники фермерских протестов во Франции обчистили магазин Leclerc в южной коммуне Клермон-л'Эро и разрушили прилежащую парковочную зону, передает радиостанция РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:26
2024-01-26T12:26
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Участники фермерских протестов во Франции обчистили магазин Leclerc в южной коммуне Клермон-л'Эро и разрушили прилежащую парковочную зону, передает радиостанция Franceinfo. "На фоне этого призыва к спокойствию – жесткие действия в Клермон-Л'Эро против магазина Leclerc drive. Магазин обчистили, а парковка разрушена", – сообщает радио. На опубликованном на сайте СМИ видеоролике показано испорченное асфальтовое покрытие, а также схожая с трактором техника, разрушающая парковку. Ранее профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, ведущие организации по защите прав аграриев, призвали к блокаде основных автотрасс на въезде и выезде. До сих пор протесты проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице. Профсоюзы намерены усилить давление на власти в преддверии обещанных в пятницу анонсов со стороны правительства. Они планируют заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923318335.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции протестующие фермеры разрушили парковку магазина

На юге Франции протестующие фермеры обчистили магазин и разрушили парковку

© Кадр видео из соцсетейПротестующие фермеры на юге Франции разрушили парковку у коммуны Клермон-л'Эро
Протестующие фермеры на юге Франции разрушили парковку у коммуны Клермон-л'Эро
© Кадр видео из соцсетей
Протестующие фермеры на юге Франции разрушили парковку у коммуны Клермон-л'Эро
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Участники фермерских протестов во Франции обчистили магазин Leclerc в южной коммуне Клермон-л'Эро и разрушили прилежащую парковочную зону, передает радиостанция Franceinfo.
"На фоне этого призыва к спокойствию – жесткие действия в Клермон-Л'Эро против магазина Leclerc drive. Магазин обчистили, а парковка разрушена", – сообщает радио.
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На опубликованном на сайте СМИ видеоролике показано испорченное асфальтовое покрытие, а также схожая с трактором техника, разрушающая парковку.
Ранее профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, ведущие организации по защите прав аграриев, призвали к блокаде основных автотрасс на въезде и выезде.
До сих пор протесты проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.
Профсоюзы намерены усилить давление на власти в преддверии обещанных в пятницу анонсов со стороны правительства. Они планируют заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.
Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.
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