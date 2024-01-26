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Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 19-20 февраля в Москве - РИА Новости, 26.01.2024
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18:50 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/forum-1923745080.html
Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 19-20 февраля в Москве
Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 19-20 февраля в Москве - РИА Новости, 26.01.2024
Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 19-20 февраля в Москве
Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс" вместе с... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:50
2024-01-26T18:50
москва
россия
центр международной торговли
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, состоится 19-20 февраля в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба фонда. Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января, где зарегистрированы уже больше 63 тысячи человек. На текущий момент представители всех регионов подали на форум больше 18,6 тысячи идей по семи трекам. Первое место по числу направленных заявок занимает направление "Качество жизни населения" (больше 5,6 тысячи предложений), второе место – "Эффективный труд и образование" (свыше 3,3 тысячи), третье – "Развитие экономики и предпринимательства" (более 2,6 тысячи). Следом идут треки "Пространство для жизни" (больше 2,4 тысячи идей), "Технологическое развитие" (свыше 1,8 тысячи), "Эффективное государство" (более 1,6 тысячи) и "Экономика данных и цифровые решения (больше 1 тысячи). В первую тройку регионов-лидеров по количеству поданных инициатив входят Башкирия (свыше 2,9 тысячи), Москва (более 1,6 тысячи) и Саратовская область (больше 1,1 тысячи). Все идеи, поданные на форум, получат соответствующую оценку от экспертов. Специалисты подготовят топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части. Ежегодно АСИ вместе с властями региона и партнерами форума оказывают поддержку около 1 тысячи проектов, участвовавших в СИНВ. Также продолжается прием заявок на конкурс лучших отечественных брендов "Знай наших" - всего на него поступило больше 9,1 тысячи брендов по пяти номинациям. Среди них – "Продукты питания" (более 3,3 тысячи брендов), "Потребительские товары" (больше 2 тысяч), "Специальные номинации" и "Креатив" (свыше 1,3 тысячи), "ИТ" (более 550) и "Высокие технологии" (больше 440). В числе регионов-лидеров по количеству представленных брендов – Татарстан (свыше 1,6 тысячи), Башкирия (более 1,4 тысячи) и Москва (больше 880).
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москва, россия, центр международной торговли, агентство стратегических инициатив (аси)
Москва, Россия, Центр международной торговли, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет 19-20 февраля в Москве

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкЦентр международной торговли
Центр международной торговли - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Борис Приходько
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Очная часть четвертого форума "Сильные идеи для нового времени" (СИНВ), организованного Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс" вместе с ВЭБ.РФ, состоится 19-20 февраля в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба фонда.
Сбор предложений и инициатив, способных изменить жизнь граждан к лучшему, продолжается на крауд-платформе до 31 января, где зарегистрированы уже больше 63 тысячи человек.
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Более 30 заявок поступило от чувашских брендов на конкурс "Знай наших"
Вчера, 16:51
На текущий момент представители всех регионов подали на форум больше 18,6 тысячи идей по семи трекам. Первое место по числу направленных заявок занимает направление "Качество жизни населения" (больше 5,6 тысячи предложений), второе место – "Эффективный труд и образование" (свыше 3,3 тысячи), третье – "Развитие экономики и предпринимательства" (более 2,6 тысячи). Следом идут треки "Пространство для жизни" (больше 2,4 тысячи идей), "Технологическое развитие" (свыше 1,8 тысячи), "Эффективное государство" (более 1,6 тысячи) и "Экономика данных и цифровые решения (больше 1 тысячи).
В первую тройку регионов-лидеров по количеству поданных инициатив входят Башкирия (свыше 2,9 тысячи), Москва (более 1,6 тысячи) и Саратовская область (больше 1,1 тысячи).
Все идеи, поданные на форум, получат соответствующую оценку от экспертов. Специалисты подготовят топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части. Ежегодно АСИ вместе с властями региона и партнерами форума оказывают поддержку около 1 тысячи проектов, участвовавших в СИНВ.
Также продолжается прием заявок на конкурс лучших отечественных брендов "Знай наших" - всего на него поступило больше 9,1 тысячи брендов по пяти номинациям. Среди них – "Продукты питания" (более 3,3 тысячи брендов), "Потребительские товары" (больше 2 тысяч), "Специальные номинации" и "Креатив" (свыше 1,3 тысячи), "ИТ" (более 550) и "Высокие технологии" (больше 440). В числе регионов-лидеров по количеству представленных брендов – Татарстан (свыше 1,6 тысячи), Башкирия (более 1,4 тысячи) и Москва (больше 880).
 
МоскваРоссияЦентр международной торговлиАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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