https://ria.ru/20240126/fonari-1923666819.html

Более 15 тысяч новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году

Более 15 тысяч новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году - РИА Новости, 26.01.2024

Более 15 тысяч новых фонарей установили в московских дворах в 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в столичных дворах свыше 15 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:53

2024-01-26T14:53

2024-01-26T14:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства установили в прошлом году в столичных дворах свыше 15 тысяч новых фонарей, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, это - комфорт и безопасность жителей. Количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает 1 миллион. Организации качественного освещения дворовых территорий уделяется особое внимание, только в 2023 году в порядка 2,5 тысяч дворов установили более 15 тысяч дополнительных опор освещения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что больше всего новых фонарей появилось в ТиНАО - почти 2 тысячи, Западном - около 1,9 тысячи и Южном - более 1,5 тысячи административных округах. "При установке новых опор освещения используются энергосберегающие светодиодные светильники, ведь энергосбережение - это важнейшая экологическая задача. Светодиоды в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп, отличаются теплым белым светом", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что все фонари в столице постепенно оборудуются умными датчиками, благодаря которым диспетчеры могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, тинао