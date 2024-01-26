https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html
Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве
Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве - РИА Новости, 26.01.2024
Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве
Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Дивеевском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:44
2024-01-26T17:44
2024-01-26T17:44
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_93a743a7c59f3f9c1696f744e45a45f0.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Дивеевском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что господдержка охватывает все стадии развития бизнеса — от идеи до выхода на зарубежные рынки. "Предприниматели региона могут повышать квалификацию с помощью обучающих и акселерационных программ, получать финансирование на развитие бизнеса в виде льготных займов, грантов и поручительств, а также расширять клиентскую базу, принимая участие в международных выставках и открывая продажи на маркетплейсах. Меры поддержки реализуют разные ведомства и организации. Для того чтобы у компаний была возможность получить исчерпывающую информацию о любом виде господдержки, был создан центр "Мой бизнес", филиалы которого открыты во многих муниципалитетах региона", - цитирует пресс-служба Саносяна. Дивеевский муниципальный округ стал 37-м в Нижегородской области, где открылся филиал центра. В будущем такие филиалы планируют открыть по всему региону. Как рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в этом округе зарегистрировано 389 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этих компаниях работают примерно 40% жителей области. В 2023 году нижегородские предприниматели получили финансовую государственную поддержку в размере 8,5 миллиона рублей. "При этом 6,6 миллиона рублей из этой суммы — невозвратные средства. Уверен, что работа филиала "Мой бизнес" поможет предпринимателям еще эффективней пользоваться возможностями, которые предоставляет государство", — цитирует пресс-служба Черкасова. Глава филиала центра "Мой бизнес" в Дивееве Елена Липина сообщила, что благодаря новому статусу повысится качество оказания услуг. "За прошлый год мы оказали 568 бесплатных консультаций местным предпринимателям, при поддержке наших специалистов в районе начали работу шесть юридических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя и 16 самозанятых. Получение статуса центра „Мой бизнес“ позволит нам улучшить качество услуг", - подчеркнула Липина. Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержки.
https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html
https://ria.ru/20240126/proizvodstvo-1923695208.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740635004_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57cf1614e40f3287094143fe157546f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нижегородская область
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Дивеевском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что господдержка охватывает все стадии развития бизнеса — от идеи до выхода на зарубежные рынки.
"Предприниматели региона могут повышать квалификацию с помощью обучающих и акселерационных программ, получать финансирование на развитие бизнеса в виде льготных займов, грантов и поручительств, а также расширять клиентскую базу, принимая участие в международных выставках и открывая продажи на маркетплейсах. Меры поддержки реализуют разные ведомства и организации. Для того чтобы у компаний была возможность получить исчерпывающую информацию о любом виде господдержки, был создан центр "Мой бизнес", филиалы которого открыты во многих муниципалитетах региона", - цитирует пресс-служба Саносяна.
Дивеевский муниципальный округ стал 37-м в Нижегородской области, где открылся филиал центра. В будущем такие филиалы планируют открыть по всему региону.
Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области
Как рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в этом округе зарегистрировано 389 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этих компаниях работают примерно 40% жителей области. В 2023 году нижегородские предприниматели получили финансовую государственную поддержку в размере 8,5 миллиона рублей.
"При этом 6,6 миллиона рублей из этой суммы — невозвратные средства. Уверен, что работа филиала "Мой бизнес" поможет предпринимателям еще эффективней пользоваться возможностями, которые предоставляет государство", — цитирует пресс-служба Черкасова.
Глава филиала центра "Мой бизнес" в Дивееве Елена Липина сообщила, что благодаря новому статусу повысится качество оказания услуг.
"За прошлый год мы оказали 568 бесплатных консультаций местным предпринимателям, при поддержке наших специалистов в районе начали работу шесть юридических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя и 16 самозанятых. Получение статуса центра „Мой бизнес“ позволит нам улучшить качество услуг", - подчеркнула Липина.
Объем производства овощей закрытого грунта в Хабаровском крае вырос на 50%
Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России
Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержки.