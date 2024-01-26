https://ria.ru/20240126/filial-1923729294.html

Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве

Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве - РИА Новости, 26.01.2024

Филиал центра "Мой бизнес" открылся в нижегородском Дивееве

Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Дивеевском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:44

2024-01-26T17:44

2024-01-26T17:44

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Филиал центра "Мой бизнес" открылся в Дивеевском муниципальном округе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что господдержка охватывает все стадии развития бизнеса — от идеи до выхода на зарубежные рынки. "Предприниматели региона могут повышать квалификацию с помощью обучающих и акселерационных программ, получать финансирование на развитие бизнеса в виде льготных займов, грантов и поручительств, а также расширять клиентскую базу, принимая участие в международных выставках и открывая продажи на маркетплейсах. Меры поддержки реализуют разные ведомства и организации. Для того чтобы у компаний была возможность получить исчерпывающую информацию о любом виде господдержки, был создан центр "Мой бизнес", филиалы которого открыты во многих муниципалитетах региона", - цитирует пресс-служба Саносяна. Дивеевский муниципальный округ стал 37-м в Нижегородской области, где открылся филиал центра. В будущем такие филиалы планируют открыть по всему региону. Как рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в этом округе зарегистрировано 389 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этих компаниях работают примерно 40% жителей области. В 2023 году нижегородские предприниматели получили финансовую государственную поддержку в размере 8,5 миллиона рублей. "При этом 6,6 миллиона рублей из этой суммы — невозвратные средства. Уверен, что работа филиала "Мой бизнес" поможет предпринимателям еще эффективней пользоваться возможностями, которые предоставляет государство", — цитирует пресс-служба Черкасова. Глава филиала центра "Мой бизнес" в Дивееве Елена Липина сообщила, что благодаря новому статусу повысится качество оказания услуг. "За прошлый год мы оказали 568 бесплатных консультаций местным предпринимателям, при поддержке наших специалистов в районе начали работу шесть юридических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя и 16 самозанятых. Получение статуса центра „Мой бизнес“ позволит нам улучшить качество услуг", - подчеркнула Липина. Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержки.

https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область