ЕС может согласовать выделение Киеву 50 миллиардов евро на следующей неделе
Ринкевичс: ЕС может согласовать выделение Киеву 50 млрд евро на следующей неделе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейские лидеры могут на следующей неделе согласовать выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
По словам латвийского президента, соглашение будет либо основано на договоренности всех 27 стран ЕС, либо на "другом механизме", который будет работать, если достичь согласия всех стран не удастся. В прошлом месяце Венгрия заблокировала это финансирование, и лидеры ЕС вновь соберутся на саммите 1 февраля для заключения соглашения по этому вопросу.
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"Но одно ясно - Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги и ЕС должен их предоставить", - заявил латвийский лидер агентству.
Он выразил надежду, что на саммите все же удастся достичь компромисса, при этом отметил, что есть и другие предложения, например, механизм, который подразумевает выделение средств частями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.