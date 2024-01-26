https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html

В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"

В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой" - РИА Новости, 26.01.2024

В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"

Окружение ныне бывшего американского лидера Билла Клинтона называло в своё время первого президента России Бориса Ельцина "важнейшим коллегой", а тот в ходе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T04:43

2024-01-26T04:43

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Окружение ныне бывшего американского лидера Билла Клинтона называло в своё время первого президента России Бориса Ельцина "важнейшим коллегой", а тот в ходе визита главы Штатов кормил его губами лося в вине и демонстрировал теплые личные отношения, свидетельствуют обнародованные секретные документы. Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно учреждение подало иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов. Рассекреченные документы содержат меморандумы высокопоставленных чиновников госдепа для советников президента США, отчеты посольства Штатов во внешнеполитическое ведомство о контактах Клинтона и Ельцина в январе 1994 года и сообщения о подготовке к ним. К примеру директор отдела планирования политики госдепа Энтони Лэйк в меморандуме от декабря 1993 года, предварявшем поездку Клинтона в Москву, предупреждал о предстоящей "схватке по ряду сложных вопросов и вызовов для отношений", а Ельцина называл "возможно, самым важным иностранным коллегой". В американской администрации сообщали о необходимости донести до Ельцина, что предложение "Партнерство ради мира", с которым Клинтон ехал после встречи НАТО в Брюсселе "имеет решающее значение для долгосрочной миссии по интеграции России и Запада", говорится в другом документе. В ходе ужина на правительственной даче в Ново-Огарево Клинтона ожидали 24 перемены блюд, в том числе губы лося в винном соусе, пишет посольство в госдеп. "Это было демонстрацией партнерства США и России и теплых личных отношений между двумя президентами", - комментирует архив обнародованные документы.

https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html

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в мире, россия, сша, москва, билл клинтон, борис ельцин, нато