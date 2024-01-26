Рейтинг@Mail.ru
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой" - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 26.01.2024 (обновлено: 04:45 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой" - РИА Новости, 26.01.2024
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"
Окружение ныне бывшего американского лидера Билла Клинтона называло в своё время первого президента России Бориса Ельцина "важнейшим коллегой", а тот в ходе... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:43
2024-01-26T04:45
в мире
россия
сша
москва
билл клинтон
борис ельцин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36098/56/360985682_0:159:2991:1841_1920x0_80_0_0_721dd5658cde34240861788ed0bd5397.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Окружение ныне бывшего американского лидера Билла Клинтона называло в своё время первого президента России Бориса Ельцина "важнейшим коллегой", а тот в ходе визита главы Штатов кормил его губами лося в вине и демонстрировал теплые личные отношения, свидетельствуют обнародованные секретные документы. Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно учреждение подало иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов. Рассекреченные документы содержат меморандумы высокопоставленных чиновников госдепа для советников президента США, отчеты посольства Штатов во внешнеполитическое ведомство о контактах Клинтона и Ельцина в январе 1994 года и сообщения о подготовке к ним. К примеру директор отдела планирования политики госдепа Энтони Лэйк в меморандуме от декабря 1993 года, предварявшем поездку Клинтона в Москву, предупреждал о предстоящей "схватке по ряду сложных вопросов и вызовов для отношений", а Ельцина называл "возможно, самым важным иностранным коллегой". В американской администрации сообщали о необходимости донести до Ельцина, что предложение "Партнерство ради мира", с которым Клинтон ехал после встречи НАТО в Брюсселе "имеет решающее значение для долгосрочной миссии по интеграции России и Запада", говорится в другом документе. В ходе ужина на правительственной даче в Ново-Огарево Клинтона ожидали 24 перемены блюд, в том числе губы лося в винном соусе, пишет посольство в госдеп. "Это было демонстрацией партнерства США и России и теплых личных отношений между двумя президентами", - комментирует архив обнародованные документы.
https://ria.ru/20240126/nato-1923548825.html
https://ria.ru/20240126/ssha-1923548330.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36098/56/360985682_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_1659860f7c498415bd78d93735a5382a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, билл клинтон, борис ельцин, нато
В мире, Россия, США, Москва, Билл Клинтон, Борис Ельцин, НАТО
В окружении Клинтона Ельцина называли "важнейшим коллегой"

Архив: в окружении Клинтона 30 лет назад Ельцина называли "важнейшим коллегой"

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВстреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме
Встреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Встреча Б.Ельцина и Б.Клинтона в Бирмингеме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Окружение ныне бывшего американского лидера Билла Клинтона называло в своё время первого президента России Бориса Ельцина "важнейшим коллегой", а тот в ходе визита главы Штатов кормил его губами лося в вине и демонстрировал теплые личные отношения, свидетельствуют обнародованные секретные документы.
Документы опубликовал основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США. Недавно учреждение подало иск к госдепу с запросом о рассекречивании материалов.
Встреча Бориса Ельцина и Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении
04:40
Рассекреченные документы содержат меморандумы высокопоставленных чиновников госдепа для советников президента США, отчеты посольства Штатов во внешнеполитическое ведомство о контактах Клинтона и Ельцина в январе 1994 года и сообщения о подготовке к ним.
К примеру директор отдела планирования политики госдепа Энтони Лэйк в меморандуме от декабря 1993 года, предварявшем поездку Клинтона в Москву, предупреждал о предстоящей "схватке по ряду сложных вопросов и вызовов для отношений", а Ельцина называл "возможно, самым важным иностранным коллегой".
В американской администрации сообщали о необходимости донести до Ельцина, что предложение "Партнерство ради мира", с которым Клинтон ехал после встречи НАТО в Брюсселе "имеет решающее значение для долгосрочной миссии по интеграции России и Запада", говорится в другом документе.
В ходе ужина на правительственной даче в Ново-Огарево Клинтона ожидали 24 перемены блюд, в том числе губы лося в винном соусе, пишет посольство в госдеп. "Это было демонстрацией партнерства США и России и теплых личных отношений между двумя президентами", - комментирует архив обнародованные документы.
Совместная пресс-конференция президента РФ Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Клинтон предлагал Ельцину помощь США в стабилизации экономики
04:33
 
В миреРоссияСШАМоскваБилл КлинтонБорис ЕльцинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала