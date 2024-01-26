https://ria.ru/20240126/ekonomika-1923606899.html
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке - РИА Новости, 26.01.2024
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке
США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:50
2024-01-26T11:50
2024-01-26T11:52
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. "За прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%", — говорится в публикации.По данным агентства, такие результаты показывают более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из вызванного COVID-19 кризиса в лучшем положении, чем экономика Китая. "Это поразительный поворот судьбы", — заявил Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Ранее газета Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований сообщала, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года.
https://ria.ru/20231226/zapad-1918064045.html
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экономика, сша, китай
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке
Bloomberg: США опередили КНР в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg.
«
"За прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%", — говорится в публикации.
По данным агентства, такие результаты показывают более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из вызванного COVID-19 кризиса в лучшем положении, чем экономика Китая.
"Это поразительный поворот судьбы", — заявил Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете.
Ранее газета Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований сообщала, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года.
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