https://ria.ru/20240126/ekonomika-1923606899.html

Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке

Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке - РИА Новости, 26.01.2024

Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке

США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:50

2024-01-26T11:50

2024-01-26T11:52

экономика

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575837971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14795a9b26f65d0de1a3ff3db75ab2c4.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. "За прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%", — говорится в публикации.По данным агентства, такие результаты показывают более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из вызванного COVID-19 кризиса в лучшем положении, чем экономика Китая. "Это поразительный поворот судьбы", — заявил Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Ранее газета Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований сообщала, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года.

https://ria.ru/20231226/zapad-1918064045.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай