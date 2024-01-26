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Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке - РИА Новости, 26.01.2024
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11:50 26.01.2024 (обновлено: 11:52 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ekonomika-1923606899.html
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке - РИА Новости, 26.01.2024
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке
США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:50
2024-01-26T11:52
экономика
сша
китай
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg. &quot;За прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%&quot;, — говорится в публикации.По данным агентства, такие результаты показывают более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из вызванного COVID-19 кризиса в лучшем положении, чем экономика Китая. "Это поразительный поворот судьбы", — заявил Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете. Ранее газета Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований сообщала, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года.
https://ria.ru/20231226/zapad-1918064045.html
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экономика, сша, китай
Экономика, США, Китай
Bloomberg сообщил о "повороте судьбы" в экономической гонке

Bloomberg: США опередили КНР в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США опередили Китай в гонке за звание первой экономики мира в 2023 году, пишет Bloomberg.
«

"За прошедший год американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский — на 4,6%", — говорится в публикации.

По данным агентства, такие результаты показывают более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из вызванного COVID-19 кризиса в лучшем положении, чем экономика Китая.

"Это поразительный поворот судьбы", — заявил Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения МВФ, старший профессор международной торговой политики в Корнельском университете.

Ранее газета Times со ссылкой на доклад британского Центра экономических и бизнес-исследований сообщала, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на кризис на рынке недвижимости, но обогнать США и стать крупнейшей экономикой сможет не раньше 2037 года.
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