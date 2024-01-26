https://ria.ru/20240126/ekologiya-1923658356.html

Абрамченко рассказала о российских достижениях в сфере экологии

Абрамченко рассказала о российских достижениях в сфере экологии - РИА Новости, 26.01.2024

Абрамченко рассказала о российских достижениях в сфере экологии

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что больше всего из достижений в сфере экологии России гордится ликвидацией бывшего химкомбината в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:25

2024-01-26T14:25

2024-01-26T15:14

выставка-форум "россия"

общество

экономика

усолье-сибирское

россия

иркутская область

виктория абрамченко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что больше всего из достижений в сфере экологии России гордится ликвидацией бывшего химкомбината в Усолье-Сибирском, остановкой вывоза из страны круглого леса и принятием закона о расширенной ответственности производителя. "Если говорить о гордости, первое, наверное, я вспомню... мы спасли в Сибири целый город. Спасибо команде "Росатома". Мы спасли Усолье-Сибирское от неминуемой экологической катастрофы", - сказала Абрамченко на пленарном заседании "Инвестиции в экологию - инвестиции в будущее" на международной выставке "Россия". Еще одним поводом для гордости вице-премьер назвала остановку вывоза из страны круглого леса. "Номер три, наверное - это личный пример для гордости, закон о расширенной ответственности производителя и импортёров. Действительно, это самый тяжёлый законодательный акт в сфере экологии, он дался непросто", - сказала Абрамченко. Новые правила расширенной ответственности производителя вступили в силу с 1 января этого года. В соответствии с законом ответственность за утилизацию упаковки перенесена с производителей товаров на производителей упаковки. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. "Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее ряд химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. В ноябре 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. К июню 2022 года первый этап ликвидации предприятия был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС. Сейчас на площадке продолжается демонтаж всех объектов капитального строительства бывшего предприятия.

https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html

усолье-сибирское

россия

иркутская область

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общество, экономика, усолье-сибирское, россия, иркутская область, виктория абрамченко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"