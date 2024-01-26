https://ria.ru/20240126/dtp-1923607636.html

В Москве произошло смертельное ДТП

В Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 26.01.2024

В Москве произошло смертельное ДТП

Три машины столкнулись на Брестском шоссе в новой Москве - предварительно, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:52

2024-01-26T11:52

2024-01-26T11:52

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись на Брестском шоссе в новой Москве - предварительно, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло столкновение пустой фуры с двумя легковыми машинами", - сказал собеседник агентства. По его словам, в легковушке один человек погиб и один пострадал. "Предварительная причина ДТП – лопнувшее колесо у грузовика", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва