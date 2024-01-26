https://ria.ru/20240126/dtp-1923607636.html
В Москве произошло смертельное ДТП
В Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 26.01.2024
В Москве произошло смертельное ДТП
Три машины столкнулись на Брестском шоссе в новой Москве - предварительно, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:52
2024-01-26T11:52
2024-01-26T11:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись на Брестском шоссе в новой Москве - предварительно, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло столкновение пустой фуры с двумя легковыми машинами", - сказал собеседник агентства. По его словам, в легковушке один человек погиб и один пострадал. "Предварительная причина ДТП – лопнувшее колесо у грузовика", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240119/gruzovik-1922230275.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
В Москве произошло смертельное ДТП
В Москве в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погиб человек
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три машины столкнулись на Брестском шоссе в новой Москве - предварительно, один человек погиб и еще один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло столкновение пустой фуры с двумя легковыми машинами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в легковушке один человек погиб и один пострадал.
"Предварительная причина ДТП – лопнувшее колесо у грузовика", - добавил собеседник агентства.
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