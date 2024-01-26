https://ria.ru/20240126/dtp-1923569555.html
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший - РИА Новости, 26.01.2024
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший
Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и маршрутка съехала в кювет, в результате сам водитель погиб, а еще шесть пассажиров были вынуждены... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:10
2024-01-26T09:10
2024-01-26T10:43
происшествия
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и маршрутка съехала в кювет, в результате сам водитель погиб, а еще шесть пассажиров были вынуждены обратиться к медикам, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области. "Сегодня около 06 часов 10 минут на 87-м километре автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка 60-летний водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в момент аварии в салоне маршрутки находились 11 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии, добавили в УМВД.
https://ria.ru/20240125/avariya-1923497270.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший
В ДТП с маршруткой под Белгородом погиб один человек и шесть пострадали