Рейтинг@Mail.ru
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 26.01.2024 (обновлено: 10:43 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/dtp-1923569555.html
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший - РИА Новости, 26.01.2024
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший
Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и маршрутка съехала в кювет, в результате сам водитель погиб, а еще шесть пассажиров были вынуждены... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T09:10
2024-01-26T10:43
происшествия
белгород
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923588478_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_8442d72e35bd210546f246f6a3f19c3e.png
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и маршрутка съехала в кювет, в результате сам водитель погиб, а еще шесть пассажиров были вынуждены обратиться к медикам, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области. "Сегодня около 06 часов 10 минут на 87-м километре автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка 60-летний водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в момент аварии в салоне маршрутки находились 11 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии, добавили в УМВД.
https://ria.ru/20240125/avariya-1923497270.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923588478_943:0:3674:2048_1920x0_80_0_0_158536fa1972349934d364ec39c7aeaf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
Под Белгородом маршрутка с пассажирами съехала в кювет, есть погибший

В ДТП с маршруткой под Белгородом погиб один человек и шесть пострадали

© УМВД России по Белгородской области/ВКонтакте Место происшествия, где микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области. 26 января 2024
Место происшествия, где микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области. 26 января 2024
© УМВД России по Белгородской области/ВКонтакте
Место происшествия, где микроавтобус съехал в кювет в Белгородской области. 26 января 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Водитель микроавтобуса не справился с управлением, и маршрутка съехала в кювет, в результате сам водитель погиб, а еще шесть пассажиров были вынуждены обратиться к медикам, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Белгородской области.
"Сегодня около 06 часов 10 минут на 87-м километре автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка 60-летний водитель маршрутного автобуса Ford Transit не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте происшествия, ещё шесть пассажиров обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в момент аварии в салоне маршрутки находились 11 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а госавтоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии, добавили в УМВД.
Место ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Вчера, 18:41
 
ПроисшествияБелгородБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала