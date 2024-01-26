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Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов - РИА Новости, 26.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:29 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/dokhody-1923702263.html
Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов
Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов - РИА Новости, 26.01.2024
Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов
Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава Сургутского района... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:29
2024-01-26T16:29
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе отчета о проделанной работе за 2023 год на заседании районной думы. "Собственные доходы бюджета района выросли на 502 миллиона рублей или 7%. Увеличили на 14% поступления из бюджетов других уровней. Сургутский район занял первое место в рейтинге оценки качества бюджетного процесса автономного округа за прошлый год", - сказал Трубецкой. По его словам, расходы муниципального бюджета за отчетный год составили 17,8 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов было направлено на социальную сферу. Помимо этого, объем инвестиций в основной капитал превысил 307 миллиардов рублей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 33% – до 9,5 тысячи, прирост самозанятых на 46% – до 6,8 тысячи человек. Прирост налоговых поступлений за год составил 57 миллионов рублей. Всего, по словам Трубецкого, в Сургутском районе реализуются 6 из 16 приоритетных инвестпроектов Югры. На условиях концессии в муниципалитете строятся сразу несколько проектов. Так, в поселке Белый Яр возводится школа на 1100 мест, а в Лямина и Русскинской строятся четыре спортивных объекта.
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ

Доходы Сургутского района Югры в 2023 году выросли на семь процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возросли на 7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе отчета о проделанной работе за 2023 год на заседании районной думы.
"Собственные доходы бюджета района выросли на 502 миллиона рублей или 7%. Увеличили на 14% поступления из бюджетов других уровней. Сургутский район занял первое место в рейтинге оценки качества бюджетного процесса автономного округа за прошлый год", - сказал Трубецкой.
По его словам, расходы муниципального бюджета за отчетный год составили 17,8 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов было направлено на социальную сферу.
Помимо этого, объем инвестиций в основной капитал превысил 307 миллиардов рублей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 33% – до 9,5 тысячи, прирост самозанятых на 46% – до 6,8 тысячи человек. Прирост налоговых поступлений за год составил 57 миллионов рублей.
Всего, по словам Трубецкого, в Сургутском районе реализуются 6 из 16 приоритетных инвестпроектов Югры. На условиях концессии в муниципалитете строятся сразу несколько проектов. Так, в поселке Белый Яр возводится школа на 1100 мест, а в Лямина и Русскинской строятся четыре спортивных объекта.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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