В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z
Прокуратура Чехии: против активиста начали расследование из-за флага с буквой Z
© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Криминалисты ведут расследование в отношении мужчины, использовавшего знак Z на одной из акций отделения компартии в городе Нимбурке (в центральной части страны), сообщило в пятницу Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру Нимбурка.
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"На одной из акций коммунистов Нимбурка на трибуне висел российский флаг с прикрепленной к нему георгиевской лентой в виде буквы Z. Один из участников мероприятия обратил на это внимание полицейских, после вмешательства которых флаг с трибуны исчез. Тем не менее, полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят, в соответствии с чешским законодательством, до трех лет лишения свободы", - отмечается в сообщении ТВ.
Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление.
В минувшем году Чешское ТВ сообщало о девяти обвинительных приговорах местным гражданам за поддержку спецоперации. Кроме того, за это было возбуждено около 60 уголовных дел, еще в нескольких десятках случаев полиция проводила проверку на наличие состава преступления. Реально по статье отрицания, одобрения или подвергания сомнению геноцида был осужден один человек, остальные виновные отделались условными сроками или штрафами.
Например, молодой мужчина, принимавший участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рюкзаке нашивку с буквой Z, был задержан полицией и позднее приговорен судом района Прага 1 к 6 месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Ему также запрещено в течение одного года появляться на территории Праги, и он должен заплатить штраф в размере 12 тысяч крон (около 530 долларов).