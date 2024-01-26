Рейтинг@Mail.ru
В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 26.01.2024 (обновлено: 17:29 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/chekhiya-1923724112.html
В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z
В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z - РИА Новости, 26.01.2024
В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z
Криминалисты ведут расследование в отношении мужчины, использовавшего знак Z на одной из акций отделения компартии в городе Нимбурке (в центральной части... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:28
2024-01-26T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
прага
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_0:617:2543:2047_1920x0_80_0_0_99f8b6808ee95f954be378864ca76774.jpg
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Криминалисты ведут расследование в отношении мужчины, использовавшего знак Z на одной из акций отделения компартии в городе Нимбурке (в центральной части страны), сообщило в пятницу Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру Нимбурка. "На одной из акций коммунистов Нимбурка на трибуне висел российский флаг с прикрепленной к нему георгиевской лентой в виде буквы Z. Один из участников мероприятия обратил на это внимание полицейских, после вмешательства которых флаг с трибуны исчез. Тем не менее, полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят, в соответствии с чешским законодательством, до трех лет лишения свободы", - отмечается в сообщении ТВ. Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление. В минувшем году Чешское ТВ сообщало о девяти обвинительных приговорах местным гражданам за поддержку спецоперации. Кроме того, за это было возбуждено около 60 уголовных дел, еще в нескольких десятках случаев полиция проводила проверку на наличие состава преступления. Реально по статье отрицания, одобрения или подвергания сомнению геноцида был осужден один человек, остальные виновные отделались условными сроками или штрафами. Например, молодой мужчина, принимавший участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рюкзаке нашивку с буквой Z, был задержан полицией и позднее приговорен судом района Прага 1 к 6 месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Ему также запрещено в течение одного года появляться на территории Праги, и он должен заплатить штраф в размере 12 тысяч крон (около 530 долларов).
https://ria.ru/20231002/tekhnika-1900056819.html
чехия
прага
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791271_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_dbc7a386c2c7f0caf6db96735019bb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, прага, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Прага, Украина
В Чехии завели дело на активиста из-за флага с буквой Z

Прокуратура Чехии: против активиста начали расследование из-за флага с буквой Z

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Криминалисты ведут расследование в отношении мужчины, использовавшего знак Z на одной из акций отделения компартии в городе Нимбурке (в центральной части страны), сообщило в пятницу Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру Нимбурка.
«
"На одной из акций коммунистов Нимбурка на трибуне висел российский флаг с прикрепленной к нему георгиевской лентой в виде буквы Z. Один из участников мероприятия обратил на это внимание полицейских, после вмешательства которых флаг с трибуны исчез. Тем не менее, полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят, в соответствии с чешским законодательством, до трех лет лишения свободы", - отмечается в сообщении ТВ.
Буква Z в Чехии и во многих других европейских странах считается символом российской военной операции на Украине, какая-либо пропаганда которой в Чехии запрещена и расценивается как уголовное преступление.
В минувшем году Чешское ТВ сообщало о девяти обвинительных приговорах местным гражданам за поддержку спецоперации. Кроме того, за это было возбуждено около 60 уголовных дел, еще в нескольких десятках случаев полиция проводила проверку на наличие состава преступления. Реально по статье отрицания, одобрения или подвергания сомнению геноцида был осужден один человек, остальные виновные отделались условными сроками или штрафами.
Например, молодой мужчина, принимавший участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги и имевший на рюкзаке нашивку с буквой Z, был задержан полицией и позднее приговорен судом района Прага 1 к 6 месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Ему также запрещено в течение одного года появляться на территории Праги, и он должен заплатить штраф в размере 12 тысяч крон (около 530 долларов).
Грузовик ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В США стали продавать игрушечные военные грузовики с буквой Z
2 октября 2023, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияПрагаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала