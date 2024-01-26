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Полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины - РИА Новости, 26.01.2024
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00:03 26.01.2024 (обновлено: 00:16 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/cgtwjgthfwbz-1923535996.html
Полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины
Полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины - РИА Новости, 26.01.2024
Полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины
Полковник Сергей Туманов спас раненых операторов российских беспилотников из горящего автомобиля в зоне СВО, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T00:03
2024-01-26T00:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полковник Сергей Туманов спас раненых операторов российских беспилотников из горящего автомобиля в зоне СВО, рассказали в Минобороны. В ведомстве пояснили, что Туманов возвращался с выполнения специальных задач в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и увидел, что на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел."Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей… извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине машины. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы", — добавили в министерстве.Также Минобороны рассказало еще об одном совершившем подвиг военнослужащем. Подполковник Константин Фролов в составе группы выполнял спецзадачи с применением беспилотников. Возглавляемая им группа подверглась массированному минометному обстрелу со стороны ВСУ. Фролов, рискуя жизнью, продолжил управление летательным аппаратом, находясь под огнем, и вывел его в безопасное место."Затем вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших военнослужащих в безопасное место", — отметили в ведомстве.Благодаря хладнокровию и профессионализму Фролова удалось жизни российских военнослужащих, а также выполнить поставленную задачу и даже уберечь технику.
https://ria.ru/20231209/geroy-1914748067.html
https://ria.ru/20231224/putin-1917750354.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины

Полковник Туманов в ходе СВО спас раненых операторов БПЛА из горящей машины

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Полковник Сергей Туманов спас раненых операторов российских беспилотников из горящего автомобиля в зоне СВО, рассказали в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что Туманов возвращался с выполнения специальных задач в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения и увидел, что на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел.
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«
"Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей… извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине машины. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы", — добавили в министерстве.
Также Минобороны рассказало еще об одном совершившем подвиг военнослужащем. Подполковник Константин Фролов в составе группы выполнял спецзадачи с применением беспилотников. Возглавляемая им группа подверглась массированному минометному обстрелу со стороны ВСУ. Фролов, рискуя жизнью, продолжил управление летательным аппаратом, находясь под огнем, и вывел его в безопасное место.
«
"Затем вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших военнослужащих в безопасное место", — отметили в ведомстве.
Благодаря хладнокровию и профессионализму Фролова удалось жизни российских военнослужащих, а также выполнить поставленную задачу и даже уберечь технику.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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