https://ria.ru/20240126/bolnitsa-1923709509.html

Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы

Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы - РИА Новости, 26.01.2024

Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый лабораторный корпус Кузбасской инфекционной больницы, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:43

2024-01-26T16:43

2024-01-26T16:43

общество

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сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый лабораторный корпус Кузбасской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Лаборатория Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове построена в рамках Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. В открытии нового здания приняли участие губернатор Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находящийся в регионе с рабочим визитом", – говорится в сообщении. "Мы создаем систему инфекционной безопасности Кузбасса. Два года назад открыли комплекс для лечения инфекционных заболеваний в Новокузнецке. Теперь усиливаем работу в северной агломерации, сегодня открыли современную лабораторию в Кемерове. Строительство нового корпуса позволит оборудовать дополнительные места для пациентов. На обсуждении находится вопрос о возведении еще одного дополнительного корпуса инфекционной больницы в столице региона", — сказал губернатор Сергей Цивилев. Уточняется, что на строительство здания было направлено 730 миллионов рублей из областного бюджета, еще 153,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов было выделено на оснащение современным оборудованием. На приобретение мебели потрачено 29,2 миллиона рублей из средств региона и Территориального фонда ОМС. Ранее лабораторная служба больницы размещалась в разных корпусах в небольших кабинетах, не хватало помещений, особенно для установки крупногабаритного оборудования. Теперь клиническое, биохимическое, бактериологическое, иммунологическое подразделения находятся в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Корпус оснащен современной высокоэффективной системой вентиляции, в помещениях установлена эргономичная и безопасная мебель, устойчивая к агрессивной дезинфекционной обработке. Для персонала оборудованы комнаты отдыха и душевые. В лабораториях установлены 242 единицы современного высокопроизводительного оборудования: биохимические, бактериологические, гематологические, ионно-селективные анализаторы, масс-спектрометр, станции для выделения нуклеиновых кислот и другая техника. Это позволит в 2-3 раза сократить сроки и объемы одномоментного исследования и проводить их для других больниц северной агломерации Кузбасса. Мощность лабораторий — более 900 тысяч исследований в год с возможностью увеличения количества за счет использования современных методов экспресс-диагностики. Также здесь будет организован лабораторный мониторинг биологических угроз, что обеспечит эффективную профилактику распространения инфекционных заболеваний. Кузбасская клиническая инфекционная больница располагается в трех корпусах, оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Кемерова и северной агломерации Кузбасса. Мощность — 241 койка, из них взрослых — 121, детских — 120. В 2023 году больница отметила 55-летие со дня образования.

https://ria.ru/20240126/kuzbass-1923662374.html

https://ria.ru/20240126/zdanie-1923587763.html

https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923416275.html

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общество, кемерово, сергей цивилев, михаил мурашко, новокузнецк, кемеровская область