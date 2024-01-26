https://ria.ru/20240126/bolnitsa-1923709509.html
Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы
Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы - РИА Новости, 26.01.2024
Цивилев и Мурашко открыли новый корпус Кузбасской инфекционной больницы
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый лабораторный корпус Кузбасской инфекционной больницы, сообщает... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:43
2024-01-26T16:43
2024-01-26T16:43
общество
кемерово
сергей цивилев
михаил мурашко
новокузнецк
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923707977_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9a61c580bbe82da1e8b38307790bc1d4.jpg
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый лабораторный корпус Кузбасской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Лаборатория Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове построена в рамках Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. В открытии нового здания приняли участие губернатор Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находящийся в регионе с рабочим визитом", – говорится в сообщении. "Мы создаем систему инфекционной безопасности Кузбасса. Два года назад открыли комплекс для лечения инфекционных заболеваний в Новокузнецке. Теперь усиливаем работу в северной агломерации, сегодня открыли современную лабораторию в Кемерове. Строительство нового корпуса позволит оборудовать дополнительные места для пациентов. На обсуждении находится вопрос о возведении еще одного дополнительного корпуса инфекционной больницы в столице региона", — сказал губернатор Сергей Цивилев. Уточняется, что на строительство здания было направлено 730 миллионов рублей из областного бюджета, еще 153,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов было выделено на оснащение современным оборудованием. На приобретение мебели потрачено 29,2 миллиона рублей из средств региона и Территориального фонда ОМС. Ранее лабораторная служба больницы размещалась в разных корпусах в небольших кабинетах, не хватало помещений, особенно для установки крупногабаритного оборудования. Теперь клиническое, биохимическое, бактериологическое, иммунологическое подразделения находятся в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Корпус оснащен современной высокоэффективной системой вентиляции, в помещениях установлена эргономичная и безопасная мебель, устойчивая к агрессивной дезинфекционной обработке. Для персонала оборудованы комнаты отдыха и душевые. В лабораториях установлены 242 единицы современного высокопроизводительного оборудования: биохимические, бактериологические, гематологические, ионно-селективные анализаторы, масс-спектрометр, станции для выделения нуклеиновых кислот и другая техника. Это позволит в 2-3 раза сократить сроки и объемы одномоментного исследования и проводить их для других больниц северной агломерации Кузбасса. Мощность лабораторий — более 900 тысяч исследований в год с возможностью увеличения количества за счет использования современных методов экспресс-диагностики. Также здесь будет организован лабораторный мониторинг биологических угроз, что обеспечит эффективную профилактику распространения инфекционных заболеваний. Кузбасская клиническая инфекционная больница располагается в трех корпусах, оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Кемерова и северной агломерации Кузбасса. Мощность — 241 койка, из них взрослых — 121, детских — 120. В 2023 году больница отметила 55-летие со дня образования.
https://ria.ru/20240126/kuzbass-1923662374.html
https://ria.ru/20240126/zdanie-1923587763.html
https://ria.ru/20240125/kuzbass-1923416275.html
кемерово
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923707977_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_22aa73c969f464077f62c68c996eb484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемерово, сергей цивилев, михаил мурашко, новокузнецк, кемеровская область
Общество, Кемерово, Сергей Цивилев, Михаил Мурашко, Новокузнецк, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый лабораторный корпус Кузбасской инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Лаборатория Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове
построена в рамках Программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина
. В открытии нового здания приняли участие губернатор Сергей Цивилев и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, находящийся в регионе с рабочим визитом", – говорится в сообщении.
Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе
"Мы создаем систему инфекционной безопасности Кузбасса. Два года назад открыли комплекс для лечения инфекционных заболеваний в Новокузнецке
. Теперь усиливаем работу в северной агломерации, сегодня открыли современную лабораторию в Кемерове. Строительство нового корпуса позволит оборудовать дополнительные места для пациентов. На обсуждении находится вопрос о возведении еще одного дополнительного корпуса инфекционной больницы в столице региона", — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Уточняется, что на строительство здания было направлено 730 миллионов рублей из областного бюджета, еще 153,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов было выделено на оснащение современным оборудованием. На приобретение мебели потрачено 29,2 миллиона рублей из средств региона и Территориального фонда ОМС.
Ранее лабораторная служба больницы размещалась в разных корпусах в небольших кабинетах, не хватало помещений, особенно для установки крупногабаритного оборудования. Теперь клиническое, биохимическое, бактериологическое, иммунологическое подразделения находятся в отдельно стоящем двухэтажном здании общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Корпус оснащен современной высокоэффективной системой вентиляции, в помещениях установлена эргономичная и безопасная мебель, устойчивая к агрессивной дезинфекционной обработке. Для персонала оборудованы комнаты отдыха и душевые.
В лабораториях установлены 242 единицы современного высокопроизводительного оборудования: биохимические, бактериологические, гематологические, ионно-селективные анализаторы, масс-спектрометр, станции для выделения нуклеиновых кислот и другая техника. Это позволит в 2-3 раза сократить сроки и объемы одномоментного исследования и проводить их для других больниц северной агломерации Кузбасса. Мощность лабораторий — более 900 тысяч исследований в год с возможностью увеличения количества за счет использования современных методов экспресс-диагностики.
Новое здание ввели в эксплуатацию для коммунального спецназа Кузбасса
Также здесь будет организован лабораторный мониторинг биологических угроз, что обеспечит эффективную профилактику распространения инфекционных заболеваний.
Кузбасская клиническая инфекционная больница располагается в трех корпусах, оказывает специализированную медицинскую помощь жителям Кемерова и северной агломерации Кузбасса. Мощность — 241 койка, из них взрослых — 121, детских — 120. В 2023 году больница отметила 55-летие со дня образования.
Сергей Цивилев 2024 год объявил Годом молодежи и студентов в Кузбассе