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МИД прокомментировал блокировку российского имущества в Чехии - РИА Новости, 26.01.2024
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20:36 26.01.2024 (обновлено: 20:41 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/blokirovka-1923762982.html
МИД прокомментировал блокировку российского имущества в Чехии
МИД прокомментировал блокировку российского имущества в Чехии - РИА Новости, 26.01.2024
МИД прокомментировал блокировку российского имущества в Чехии
МИД РФ, комментируя действия Праги по блокировке российской недвижимости, призвал коллег в Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и не исключил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:36
2024-01-26T20:41
чехия
россия
сергей лавров
прага
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МИД РФ, комментируя действия Праги по блокировке российской недвижимости, призвал коллег в Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и не исключил ответных действий."В ответ на принятые в ноябре 2023 года решения чешских властей о запрете на управление и использование целого ряда объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, по линии МИД России чешской стороне было жестко указано на недопустимость подобного произвола", - говорится в ответах министерства на вопросы, поступившие от прессы к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.Там отметили, что "в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы"."Сейчас акцент делаем на правовых механизмах. Это, естественно, не исключает возможных ответных шагов в отношении чешских имущественных активов в России. Призываем чешских коллег отказаться от рейдерских методов ведения дел", - отметили в министерстве.
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чехия, россия, сергей лавров, прага, в мире
Чехия, Россия, Сергей Лавров, Прага, В мире
МИД прокомментировал блокировку российского имущества в Чехии

МИД РФ предупредил Чехию об ответных мерах на блокировку российского имущества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. МИД РФ, комментируя действия Праги по блокировке российской недвижимости, призвал коллег в Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и не исключил ответных действий.
«
"В ответ на принятые в ноябре 2023 года решения чешских властей о запрете на управление и использование целого ряда объектов российского недвижимого имущества на территории Чехии, включая дипломатические, по линии МИД России чешской стороне было жестко указано на недопустимость подобного произвола", - говорится в ответах министерства на вопросы, поступившие от прессы к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Там отметили, что "в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы".
"Сейчас акцент делаем на правовых механизмах. Это, естественно, не исключает возможных ответных шагов в отношении чешских имущественных активов в России. Призываем чешских коллег отказаться от рейдерских методов ведения дел", - отметили в министерстве.
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