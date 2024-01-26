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Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах - РИА Новости, 26.01.2024
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Наука
 
11:04 26.01.2024 (обновлено: 11:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/bioresurs-1923595073.html
Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах
Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах - РИА Новости, 26.01.2024
Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие закона о биоресурсных центрах, который бы устанавливал требования к их... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:04
2024-01-26T11:08
наука
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие закона о биоресурсных центрах, который бы устанавливал требования к их деятельности. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.&quot;Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с правительством Российской Федерации принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях, предусмотрев установление требований к сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций как части инфраструктуры научных организаций, а также требований к деятельности биоресурсных центров&quot;, - говорится в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 2 декабря 2024 года, ответственные - председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах

Путин порекомендовал ГД и правительству принять закон о биоресурсных центрах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие закона о биоресурсных центрах, который бы устанавливал требования к их деятельности. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«

"Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с правительством Российской Федерации принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях, предусмотрев установление требований к сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций как части инфраструктуры научных организаций, а также требований к деятельности биоресурсных центров", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 2 декабря 2024 года, ответственные - председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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НаукаОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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