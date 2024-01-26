https://ria.ru/20240126/bioresurs-1923595073.html

Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах

Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах - РИА Новости, 26.01.2024

Путин порекомендовал Госдуме принять закон о биоресурсных центрах

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие закона о биоресурсных центрах, который бы устанавливал требования к их... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:04

2024-01-26T11:04

2024-01-26T11:08

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме и правительству обеспечить принятие закона о биоресурсных центрах, который бы устанавливал требования к их деятельности. Информация об этом опубликована на сайте Кремля."Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить совместно с правительством Российской Федерации принятие федерального закона о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях, предусмотрев установление требований к сохранению и развитию биологических (биоресурсных) коллекций как части инфраструктуры научных организаций, а также требований к деятельности биоресурсных центров", - говорится в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 2 декабря 2024 года, ответственные - председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240126/genetika-1923593091.html

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф