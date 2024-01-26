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Билайн.аналитика: россияне стали в два раза больше играть и "стримить" - РИА Новости, 26.01.2024
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11:46 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/bilayn-1923598755.html
Билайн.аналитика: россияне стали в два раза больше играть и "стримить"
Билайн.аналитика: россияне стали в два раза больше играть и "стримить" - РИА Новости, 26.01.2024
Билайн.аналитика: россияне стали в два раза больше играть и "стримить"
Россияне в 2023 году играли в компьютерные игры и вели стримы почти в два раза больше, чем в 2022 году, при этом регионами-лидерами по объемам трафика в этой... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:46
2024-01-26T11:46
технологии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в 2023 году играли в компьютерные игры и вели стримы почти в два раза больше, чем в 2022 году, при этом регионами-лидерами по объемам трафика в этой отрасли два года подряд оставались Москва и Санкт-Петербург, подсчитали для РИА Новости специалисты исследовательского сервиса "Билайн.аналитика" на основе данных оператора. "Общий трафик на платформы для гейминга и стриминга за 2023 год увеличился в 1,75 раза по сравнению с 2022 годом. В 2022 году минимальный объем трафика был зафиксирован в сентябре, а пик пришелся на октябрь. В 2023 году, наоборот, октябрь стал последним по объемам израсходованного трафика, а пик был зафиксирован в ноябре. В 2022 году топ регионов по объемам трафика на игровые ресурсы открывала Москва, на втором месте Санкт-Петербург ... В 2023 году в топе регионов по объемам трафика оказались: Москва, Санкт-Петербург", - говорится в исследовании. Отмечается, что в 2022 году в топе регионов также оказались Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. В то время как в прошлом году последний город сменила Казань. По словам аналитиков, в 2022 году в топ-3 по объему трафика среди платформ для гейминга и стриминга вошли Steam, Roblox и Trovo. При этом годом позже топ-2 по этим ресурсам выглядел так же, как и в 2022 году, но на третье место вышел Origin. В компании полагают, что популярность платформ для гейминга растет за счет того, что они предоставляют широкий спектр развлечений для всех возрастных групп. "Ожидается, что в ближайшие годы трафик на платформы для гейминга продолжит расти", - добавили там.
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технологии, россия, билайн, интернет
Технологии, Россия, Билайн, Интернет

Билайн.аналитика: россияне стали в два раза больше играть и "стримить"

© iStock.com / zeljkosantracДевушка играет в компьютерную игру
Девушка играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© iStock.com / zeljkosantrac
Девушка играет в компьютерную игру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россияне в 2023 году играли в компьютерные игры и вели стримы почти в два раза больше, чем в 2022 году, при этом регионами-лидерами по объемам трафика в этой отрасли два года подряд оставались Москва и Санкт-Петербург, подсчитали для РИА Новости специалисты исследовательского сервиса "Билайн.аналитика" на основе данных оператора.
"Общий трафик на платформы для гейминга и стриминга за 2023 год увеличился в 1,75 раза по сравнению с 2022 годом. В 2022 году минимальный объем трафика был зафиксирован в сентябре, а пик пришелся на октябрь. В 2023 году, наоборот, октябрь стал последним по объемам израсходованного трафика, а пик был зафиксирован в ноябре. В 2022 году топ регионов по объемам трафика на игровые ресурсы открывала Москва, на втором месте Санкт-Петербург ... В 2023 году в топе регионов по объемам трафика оказались: Москва, Санкт-Петербург", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в 2022 году в топе регионов также оказались Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. В то время как в прошлом году последний город сменила Казань.
По словам аналитиков, в 2022 году в топ-3 по объему трафика среди платформ для гейминга и стриминга вошли Steam, Roblox и Trovo. При этом годом позже топ-2 по этим ресурсам выглядел так же, как и в 2022 году, но на третье место вышел Origin.
В компании полагают, что популярность платформ для гейминга растет за счет того, что они предоставляют широкий спектр развлечений для всех возрастных групп. "Ожидается, что в ближайшие годы трафик на платформы для гейминга продолжит расти", - добавили там.
 
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