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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 26.01.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:24
2024-01-26T20:24
2024-01-26T20:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью