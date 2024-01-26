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Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП - РИА Новости, 26.01.2024
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15:38 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923686677.html
Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП
Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП - РИА Новости, 26.01.2024
Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава фармкомпании "Биотэк" Борис Шпигель, их соучастники и несколько фирм не согласились с иском... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:38
2024-01-26T15:38
происшествия
иван белозерцев
борис шпигель
дело ивана белозерцева
пензенская область
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава фармкомпании "Биотэк" Борис Шпигель, их соучастники и несколько фирм не согласились с иском Генпрокуратуры РФ о взыскании с них 9,9 миллиарда рублей в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсети "ВКонтакте". Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ГП направила в суд иск об обращении в доход РФ солидарно с Белозерцева, Шпигеля, его супруги Евгении, гендиректора компании "Фармация" Антона Колоскова, компаний группы "Биотэк" 9,9 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. В Октябрьском районном суде Пензы уточнили РИА Новости, что в качестве обеспечительной меры по иску на имущество ответчиков наложен арест. Слушания начались 16 января в закрытом режиме, а 19 января суд перешел к прениям. "Судья Октябрьского районного суда Пензы удалился в совещательную комнату для постановления решения по гражданскому делу по исковому заявлению заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Шпигелю Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскову А.А., Белозерцеву И.А. и пяти фармацевтическим компаниям. На сегодняшнем процессе были... прения, в которых выступили ответчики и их представители, а также все желающие выступили в репликах сторон. Ответчики не согласились с предъявленными требованиями", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, оглашение решения ожидается в пятницу в 16.00 мск. Накануне Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам колонии, его супругу Евгению - к 8,5 годам колонии со штрафом в 150 миллионов рублей. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Все фигуранты под стражей. Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете. Адвокаты осужденных заявили ранее РИА Новости, что планируют обжаловать приговор.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, иван белозерцев, борис шпигель, дело ивана белозерцева, пензенская область
Происшествия, Иван Белозерцев, Борис Шпигель, Дело Ивана Белозерцева, Пензенская область
Экс-губернатор Белозерцев с соучастниками отказались платить по иску ГП

Белозерцев и соучастники по делу отказались платить 9,9 млрд руб по иску ГП РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФигуранты по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве на заседании Измайловского суда Москвы
Фигуранты по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве на заседании Измайловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фигуранты по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве на заседании Измайловского суда Москвы. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава фармкомпании "Биотэк" Борис Шпигель, их соучастники и несколько фирм не согласились с иском Генпрокуратуры РФ о взыскании с них 9,9 миллиарда рублей в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсети "ВКонтакте".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ГП направила в суд иск об обращении в доход РФ солидарно с Белозерцева, Шпигеля, его супруги Евгении, гендиректора компании "Фармация" Антона Колоскова, компаний группы "Биотэк" 9,9 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. В Октябрьском районном суде Пензы уточнили РИА Новости, что в качестве обеспечительной меры по иску на имущество ответчиков наложен арест. Слушания начались 16 января в закрытом режиме, а 19 января суд перешел к прениям.
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"Судья Октябрьского районного суда Пензы удалился в совещательную комнату для постановления решения по гражданскому делу по исковому заявлению заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Шпигелю Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскову А.А., Белозерцеву И.А. и пяти фармацевтическим компаниям. На сегодняшнем процессе были... прения, в которых выступили ответчики и их представители, а также все желающие выступили в репликах сторон. Ответчики не согласились с предъявленными требованиями", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, оглашение решения ожидается в пятницу в 16.00 мск.
Накануне Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам колонии, его супругу Евгению - к 8,5 годам колонии со штрафом в 150 миллионов рублей. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Все фигуранты под стражей.
Следствие сочло, что с июня 2019 по сентябрь 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получал от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки в виде денег и дорогих швейцарских часов – всего на сумму свыше 30 миллионов рублей. Кроме того, Белозерцеву незаконно предоставили автомобиль представительского класса. По мнению СК, такое вознаграждение предназначалось за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения. Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев в 2021 году незаконно приобрел оружие и боеприпасы к нему, которые хранил в своем служебном кабинете.
Адвокаты осужденных заявили ранее РИА Новости, что планируют обжаловать приговор.
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