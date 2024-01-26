https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

Лукашенко призвал не повторить в Белоруссии ошибок Горбачева

Лукашенко призвал не повторить в Белоруссии ошибок Горбачева - РИА Новости, 26.01.2024

Лукашенко призвал не повторить в Белоруссии ошибок Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране происходит смена поколений, и подчеркнул, что нельзя повторить ошибки второй половины 80-х. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:26

2024-01-26T13:26

2024-01-26T13:26

в мире

белоруссия

александр лукашенко

ссср

михаил горбачев

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране происходит смена поколений, и подчеркнул, что нельзя повторить ошибки второй половины 80-х. "Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти… и нам бы тут не ошибиться", - приводит пресс-служба слова Лукашенко в пятницу. Президент напомнил, что идет реформирование политической жизни в стране, в частности Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом с серьезными полномочиями. "Это серьезно. Это и какой-то ограничитель для органов власти, и надзор сверху. И люди там должны быть соответствующие представлены", - отметил он. "Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить. Поэтому этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь. Этот орган должен во время переходного периода, смены поколений быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и военную доктрину, и концепцию национальной безопасности - вопросы войны и мира - именно там должны решать", - подчеркнул Лукашенко. Особое внимание в переходный период, по его словам, надо уделять и экономике. "Нам надо в этот период смены поколений и качество не уронить", - сказал президент.

https://ria.ru/20240125/lukashenko-1923395238.html

https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, ссср, михаил горбачев