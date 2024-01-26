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Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2024
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20:32 26.01.2024 (обновлено: 22:04 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/baza-1923774606.html
Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии, сообщил источник
Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2024
Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии, сообщил источник
Беспилотники атаковали базу США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, на территории базы прозвучали семь взрывов, заявил РИА... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:32
2024-01-26T22:04
в мире
сирия
сша
ирак
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ДАМАСК, 26 янв - РИА Новости. Беспилотники атаковали базу США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, на территории базы прозвучали семь взрывов, заявил РИА Новости местный источник. "Три беспилотника атаковали базу "Конико", раздались семь сильных взрывов, которые были слышны по всему району, столпы дыма поднялись над месторождением", - сообщил источник. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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в мире, сирия, сша, ирак
В мире, Сирия, США, Ирак
Беспилотники атаковали американскую базу в Сирии, сообщил источник

БПЛА атаковали американскую базу в Сирии, прогремели 7 взрывов

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Darko Bandic
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ДАМАСК, 26 янв - РИА Новости. Беспилотники атаковали базу США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, на территории базы прозвучали семь взрывов, заявил РИА Новости местный источник.
"Три беспилотника атаковали базу "Конико", раздались семь сильных взрывов, которые были слышны по всему району, столпы дыма поднялись над месторождением", - сообщил источник.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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