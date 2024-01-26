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В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено - РИА Новости, 26.01.2024
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14:16 26.01.2024 (обновлено: 14:18 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/audiozapisi-1923655921.html
В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено
В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено - РИА Новости, 26.01.2024
В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено
Аудиозаписи приёмов пациентов в поликлиниках Москвы будут хранить отдельно от электронной медицинской карты, при этом медицинская тайна будет сохранена,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:16
2024-01-26T14:18
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аудиозаписи приёмов пациентов в поликлиниках Москвы будут хранить отдельно от электронной медицинской карты, при этом медицинская тайна будет сохранена, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram. Как сообщается на официальном портале, приказ департамента о правилах ведения амбулаторного приема и выборочном аудиомониторинге в поликлиниках вызвал активное обсуждение в социальных сетях, и после анализа всех мнений были внесены корректировки в приказ. "Что мы добавили в приказ: все обезличенные записи будут храниться обособлено от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, без персональных данных пациента и врача. Срок хранения данных – 1 месяц. Медицинская организация несет ответственность за хранение и порядок работы с аудиозаписями", - говорится в сообщении. Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, медицинская тайна сохраняется на 100%.
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здоровье - общество, москва
Здоровье - Общество, Москва
В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено

Поликлиники в Москве начнут хранить аудиозаписи с пациентами отдельно от медкарт

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аудиозаписи приёмов пациентов в поликлиниках Москвы будут хранить отдельно от электронной медицинской карты, при этом медицинская тайна будет сохранена, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram.
Как сообщается на официальном портале, приказ департамента о правилах ведения амбулаторного приема и выборочном аудиомониторинге в поликлиниках вызвал активное обсуждение в социальных сетях, и после анализа всех мнений были внесены корректировки в приказ.
«
"Что мы добавили в приказ: все обезличенные записи будут храниться обособлено от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, без персональных данных пациента и врача. Срок хранения данных – 1 месяц. Медицинская организация несет ответственность за хранение и порядок работы с аудиозаписями", - говорится в сообщении.
Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, медицинская тайна сохраняется на 100%.
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