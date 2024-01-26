https://ria.ru/20240126/audiozapisi-1923655921.html

В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено

В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено - РИА Новости, 26.01.2024

В Москве поликлиники будут хранить аудиозаписи приемов пациентов обособлено

Аудиозаписи приёмов пациентов в поликлиниках Москвы будут хранить отдельно от электронной медицинской карты, при этом медицинская тайна будет сохранена,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:16

2024-01-26T14:16

2024-01-26T14:18

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аудиозаписи приёмов пациентов в поликлиниках Москвы будут хранить отдельно от электронной медицинской карты, при этом медицинская тайна будет сохранена, сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram. Как сообщается на официальном портале, приказ департамента о правилах ведения амбулаторного приема и выборочном аудиомониторинге в поликлиниках вызвал активное обсуждение в социальных сетях, и после анализа всех мнений были внесены корректировки в приказ. "Что мы добавили в приказ: все обезличенные записи будут храниться обособлено от электронной медицинской карты, в разных хранилищах без привязки к данным приема, без персональных данных пациента и врача. Срок хранения данных – 1 месяц. Медицинская организация несет ответственность за хранение и порядок работы с аудиозаписями", - говорится в сообщении. Как уточняется в официальном Telegram-канале ведомства, медицинская тайна сохраняется на 100%.

https://ria.ru/20240125/tsentr-1923528424.html

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здоровье - общество, москва