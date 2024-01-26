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СМИ: Архангельск предложил Белоруссии создать терминал для калия - РИА Новости, 26.01.2024
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16:28 26.01.2024 (обновлено: 16:29 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/arkhangelsk-1923701845.html
СМИ: Архангельск предложил Белоруссии создать терминал для калия
СМИ: Архангельск предложил Белоруссии создать терминал для калия - РИА Новости, 26.01.2024
СМИ: Архангельск предложил Белоруссии создать терминал для калия
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Белоруссии рассмотреть вопрос о создании специализированного терминала для перевалки белорусских РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:28
2024-01-26T16:29
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
архангельская область
александр цыбульский
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Белоруссии рассмотреть вопрос о создании специализированного терминала для перевалки белорусских грузов, в частности калийных удобрений, в порту города, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте. По информации издания, такое предложение он озвучил на встрече с белорусским послом в РФ Дмитрием Крутым. Цыбульский рассказал об утверждении правительством России специальной программы, которая предполагает комплексное ускоренное развитие Архангельского транспортного узла до 2035 года. Она подразумевает реализацию инфраструктурного проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска, который сможет принимать суда с осадкой до 15 метров и круглогодично обрабатывать грузы. "Проект создания специализированного терминала для перевалки белорусских грузов рассматривается довольно давно. И сейчас с учетом тех перспектив, которые утверждены решением правительства России, думаю, что вы бы точно могли чувствовать себя конкурентными, предлагая этот порт в качестве основной точки отправления грузов. Учитывая наши действующие и перспективные терминальные мощности, отправка грузов предпринимателями и экспортерами Беларуси через Архангельский порт может стать перспективным направлением совместной деятельности", – подчеркнул Цыбульский. Он сообщил, что на прошлой неделе состоялись переговоры с участием белорусской стороны по этой теме. Белоруссия заинтересована в перспективе использования Архангельска для перевалки грузов, учитывая, что его порт позволяет выходить в океан без пересечения территориальных вод других государств, отмечает издание. "Со своей стороны хочу подтвердить, что мы готовы полностью синхронизировать наши планы по развитию Архангельского транспортного узла с интересами белорусской стороны, чтобы стать базовой точкой направления грузов из Беларуси в зарубежные страны" , – приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области.
https://ria.ru/20240125/forum-1923444489.html
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белоруссия, россия, архангельская область, александр цыбульский
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Архангельская область, Александр Цыбульский

СМИ: Архангельск предложил Белоруссии создать терминал для калия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил Белоруссии рассмотреть вопрос о создании специализированного терминала для перевалки белорусских грузов, в частности калийных удобрений, в порту города, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
По информации издания, такое предложение он озвучил на встрече с белорусским послом в РФ Дмитрием Крутым. Цыбульский рассказал об утверждении правительством России специальной программы, которая предполагает комплексное ускоренное развитие Архангельского транспортного узла до 2035 года. Она подразумевает реализацию инфраструктурного проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельска, который сможет принимать суда с осадкой до 15 метров и круглогодично обрабатывать грузы.
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"Проект создания специализированного терминала для перевалки белорусских грузов рассматривается довольно давно. И сейчас с учетом тех перспектив, которые утверждены решением правительства России, думаю, что вы бы точно могли чувствовать себя конкурентными, предлагая этот порт в качестве основной точки отправления грузов. Учитывая наши действующие и перспективные терминальные мощности, отправка грузов предпринимателями и экспортерами Беларуси через Архангельский порт может стать перспективным направлением совместной деятельности", – подчеркнул Цыбульский.
Он сообщил, что на прошлой неделе состоялись переговоры с участием белорусской стороны по этой теме. Белоруссия заинтересована в перспективе использования Архангельска для перевалки грузов, учитывая, что его порт позволяет выходить в океан без пересечения территориальных вод других государств, отмечает издание.
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"Со своей стороны хочу подтвердить, что мы готовы полностью синхронизировать наши планы по развитию Архангельского транспортного узла с интересами белорусской стороны, чтобы стать базовой точкой направления грузов из Беларуси в зарубежные страны" , – приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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