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Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды - РИА Новости, 26.01.2024
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10:05 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/arenda-1923504488.html
Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды
Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды - РИА Новости, 26.01.2024
Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды
Столица предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское, заявил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:05
2024-01-26T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Столица предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Теперь инвестор - АНО общеобразовательная организация "Современный образовательный комплекс" – будет платить за аренду примерно 1,8 тысячи рублей в год. Льготной ставки ему удалось добиться после выполнения необходимых условий."Город предоставил льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду на востоке столицы. Инвестор отремонтировал здание и выполнил требования программы. В результате он сможет ежегодно экономить 5,1 миллиона рублей на аренде", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.На территории столицы уже 11 лет реализуют указанную программу для объектов образовательной сферы. Москва на аукционе реализует по рыночным ставкам объекты, в которых могут расположиться дошкольные и общеобразовательные учреждения. При этом победитель торгов должен провести реконструкцию, получить лицензию, а также совершить ряд других определенных действий.Только после всех этих действий столица предоставляет инвестору аренду по льготной цене. Сумма аренды составляет один рубль за один "квадрат" в год.Как сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, организация в ходе аукциона сняла в аренду помещение дошкольного учреждения прошлой весной. Площадь здания – 1,8 тысячи "квадратов". Помещение находится по адресу: улица Сталеваров, 28. С компанией заключили договор аренды на 49 лет. Аренда по льготной цене будет действовать на оставшийся срок действия договора. При этом компания каждый год должна подтверждать соответствие требованиям программы, чтобы сохранить право на аренду по данной цене.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году инвесторы арендовали девять объектов недвижимости Москвы по льготной цене – один рубль за один "квадрат".Ранее Ефимов сообщал, что на торги по аренде Москвой было выставлено здание, построенное в XIX веке в Басманном районе, которое будет отреставрировано победителем по программе "Один рубль за квадратный метр в год".
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: детсад в столичном районе Ивановское получил льготную ставку аренды

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Столица предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Теперь инвестор - АНО общеобразовательная организация "Современный образовательный комплекс" – будет платить за аренду примерно 1,8 тысячи рублей в год. Льготной ставки ему удалось добиться после выполнения необходимых условий.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ
Вчера, 09:05
"Город предоставил льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду на востоке столицы. Инвестор отремонтировал здание и выполнил требования программы. В результате он сможет ежегодно экономить 5,1 миллиона рублей на аренде", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
На территории столицы уже 11 лет реализуют указанную программу для объектов образовательной сферы. Москва на аукционе реализует по рыночным ставкам объекты, в которых могут расположиться дошкольные и общеобразовательные учреждения. При этом победитель торгов должен провести реконструкцию, получить лицензию, а также совершить ряд других определенных действий.
Только после всех этих действий столица предоставляет инвестору аренду по льготной цене. Сумма аренды составляет один рубль за один "квадрат" в год.
Как сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, организация в ходе аукциона сняла в аренду помещение дошкольного учреждения прошлой весной. Площадь здания – 1,8 тысячи "квадратов". Помещение находится по адресу: улица Сталеваров, 28. С компанией заключили договор аренды на 49 лет. Аренда по льготной цене будет действовать на оставшийся срок действия договора. При этом компания каждый год должна подтверждать соответствие требованиям программы, чтобы сохранить право на аренду по данной цене.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в прошлом году инвесторы арендовали девять объектов недвижимости Москвы по льготной цене – один рубль за один "квадрат".
Ранее Ефимов сообщал, что на торги по аренде Москвой было выставлено здание, построенное в XIX веке в Басманном районе, которое будет отреставрировано победителем по программе "Один рубль за квадратный метр в год".
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Ефимов: москвичи купили и арендовали у города 30,9 гектара земли для ИЖС
24 января, 10:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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