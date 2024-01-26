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"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" - РИА Новости, 26.01.2024
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21:10 26.01.2024 (обновлено: 21:13 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/alrosa-1923767798.html
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" - РИА Новости, 26.01.2024
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"
"Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:10
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алроса
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании, такие данные представил в презентации начальник отдела эксплуатационной геологии компании Алексей Евстратов, выступая на выставке-форуме "Россия". В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат. По словам Евстратова, основные проектные решения по программе будут доработаны в 2025 году. "В 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов мы выходим на проектную максимальную мощность в 2 миллиона тонн руды", - указал он. Отработку предполагается осуществлять снизу вверх до затопленных горизонтов законсервированного рудника. "Нижняя часть месторождения (глубокие горизонты рудника "Мир" - ред.) - это то, что мы сейчас разведали. Прирастили запасы алмазов на 62 миллиона карат", - рассказал также Евстратов.
https://ria.ru/20240103/alrosa-1919567152.html
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выставка-форум "россия", экономика, алроса
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Экономика, Алроса
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"

"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКимберлитовая трубка "Мир"
Кимберлитовая трубка Мир - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Кимберлитовая трубка "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании, такие данные представил в презентации начальник отдела эксплуатационной геологии компании Алексей Евстратов, выступая на выставке-форуме "Россия".
В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат.
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По словам Евстратова, основные проектные решения по программе будут доработаны в 2025 году. "В 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов мы выходим на проектную максимальную мощность в 2 миллиона тонн руды", - указал он.
Отработку предполагается осуществлять снизу вверх до затопленных горизонтов законсервированного рудника. "Нижняя часть месторождения (глубокие горизонты рудника "Мир" - ред.) - это то, что мы сейчас разведали. Прирастили запасы алмазов на 62 миллиона карат", - рассказал также Евстратов.
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