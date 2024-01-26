https://ria.ru/20240126/alrosa-1923767798.html

"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"

"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" - РИА Новости, 26.01.2024

"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"

"Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:10

2024-01-26T21:10

2024-01-26T21:13

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

экономика

алроса

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании, такие данные представил в презентации начальник отдела эксплуатационной геологии компании Алексей Евстратов, выступая на выставке-форуме "Россия". В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат. По словам Евстратова, основные проектные решения по программе будут доработаны в 2025 году. "В 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов мы выходим на проектную максимальную мощность в 2 миллиона тонн руды", - указал он. Отработку предполагается осуществлять снизу вверх до затопленных горизонтов законсервированного рудника. "Нижняя часть месторождения (глубокие горизонты рудника "Мир" - ред.) - это то, что мы сейчас разведали. Прирастили запасы алмазов на 62 миллиона карат", - рассказал также Евстратов.

https://ria.ru/20240103/alrosa-1919567152.html

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выставка-форум "россия", экономика, алроса