https://ria.ru/20240126/alrosa-1923767798.html
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" - РИА Новости, 26.01.2024
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"
"Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:10
2024-01-26T21:10
2024-01-26T21:13
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
экономика
алроса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/43/1521714395_0:64:3061:1785_1920x0_80_0_0_edaffab4c6ffc168acb42b2df0fba316.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании, такие данные представил в презентации начальник отдела эксплуатационной геологии компании Алексей Евстратов, выступая на выставке-форуме "Россия". В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат. По словам Евстратова, основные проектные решения по программе будут доработаны в 2025 году. "В 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов мы выходим на проектную максимальную мощность в 2 миллиона тонн руды", - указал он. Отработку предполагается осуществлять снизу вверх до затопленных горизонтов законсервированного рудника. "Нижняя часть месторождения (глубокие горизонты рудника "Мир" - ред.) - это то, что мы сейчас разведали. Прирастили запасы алмазов на 62 миллиона карат", - рассказал также Евстратов.
https://ria.ru/20240103/alrosa-1919567152.html
https://ria.ru/20231223/brillianty-1917565211.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152171/43/1521714395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_510da0ac3d36bd9d26326b5677638da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", экономика, алроса
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Экономика, Алроса
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир"
"Алроса" оценила первые инвестиции в рудник "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании, такие данные представил в презентации начальник отдела эксплуатационной геологии компании Алексей Евстратов, выступая на выставке-форуме "Россия".
В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат.
Акции "Алросы" снижаются после сообщения о санкциях ЕС
По словам Евстратова, основные проектные решения по программе будут доработаны в 2025 году. "В 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов мы выходим на проектную максимальную мощность в 2 миллиона тонн руды", - указал он.
Отработку предполагается осуществлять снизу вверх до затопленных горизонтов законсервированного рудника. "Нижняя часть месторождения (глубокие горизонты рудника "Мир" - ред.) - это то, что мы сейчас разведали. Прирастили запасы алмазов на 62 миллиона карат", - рассказал также Евстратов.
Попытка отмены русских бриллиантов оглушительно провалилась