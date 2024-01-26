https://ria.ru/20240126/aktivy-1923607174.html

Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму

Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2024

Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:51

2024-01-26T11:51

2024-01-26T11:52

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экономика

россия

владимир константинов

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит основополагающие международные принципы права собственности. Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената. "Подобным решением они окончательно разрушат все основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности. Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, западные страны трактуют международное право исходя из своей выгоды. "Я думаю, что какое бы решение они не приняли, в перспективе эта собственность никуда от России не денется. Она будет возвращена, вопрос только времени", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240126/aktivy-1923581363.html

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в мире, экономика, россия, владимир константинов, санкции в отношении россии