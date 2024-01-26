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Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2024
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11:51 26.01.2024 (обновлено: 11:52 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/aktivy-1923607174.html
Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму
Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.01.2024
Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:51
2024-01-26T11:52
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит основополагающие международные принципы права собственности. Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената. "Подобным решением они окончательно разрушат все основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности. Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, западные страны трактуют международное право исходя из своей выгоды. "Я думаю, что какое бы решение они не приняли, в перспективе эта собственность никуда от России не денется. Она будет возвращена, вопрос только времени", - подчеркнул глава парламента.
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в мире, экономика, россия, владимир константинов, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Россия, Владимир Константинов, Санкции в отношении России
Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму

Константинов: решение США по активам РФ создаст опасный прецедент

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит основополагающие международные принципы права собственности.
Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.
«
"Подобным решением они окончательно разрушат все основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности. Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, западные страны трактуют международное право исходя из своей выгоды.
"Я думаю, что какое бы решение они не приняли, в перспективе эта собственность никуда от России не денется. Она будет возвращена, вопрос только времени", - подчеркнул глава парламента.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль
10:10
 
В миреЭкономикаРоссияВладимир КонстантиновСанкции в отношении России
 
 
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