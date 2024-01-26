Решение США по активам России создаст опасный прецедент, заявили в Крыму
Константинов: решение США по активам РФ создаст опасный прецедент
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что решение США по российским активам создаст опасный прецедент и окончательно разрушит основополагающие международные принципы права собственности.
Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.
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"Подобным решением они окончательно разрушат все основополагающие международные принципы существования рыночной экономики и права собственности. Пока не поздно, властям западных стран во главе с США стоит убрать подальше свои загребущие руки от российских активов и не создавать опасного международного прецедента", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, западные страны трактуют международное право исходя из своей выгоды.
"Я думаю, что какое бы решение они не приняли, в перспективе эта собственность никуда от России не денется. Она будет возвращена, вопрос только времени", - подчеркнул глава парламента.