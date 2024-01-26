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Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.01.2024
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10:10 26.01.2024 (обновлено: 11:28 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/aktivy-1923581363.html
Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль
Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.01.2024
Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что Киев получил от США "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных российских... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T10:10
2024-01-26T11:28
в мире
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что Киев получил от США "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. "У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины", - заявил он в интервью газете Politico после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо, которая прошла 24 января. Шмыгаль, которого спросили по поводу имеющихся опасений относительно возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти, заявил, что Киев тесно работает с администрацией действующего американского президента Джо Байдена и конгрессом США над предоставлением помощи на 2024 год. "Посмотрим, как условия будут развиваться в 2025", - добавил он. В среду комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената. Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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в мире, сша, украина, россия, денис шмыгаль, роберт фицо, дональд трамп, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), politico, санкции в отношении россии
В мире, США, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Politico, Санкции в отношении России
Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США гарантии по изъятию активов РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что Киев получил от США "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных российских активов для помощи Украине.
«
"У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины", - заявил он в интервью газете Politico после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо, которая прошла 24 января.
Шмыгаль, которого спросили по поводу имеющихся опасений относительно возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти, заявил, что Киев тесно работает с администрацией действующего американского президента Джо Байдена и конгрессом США над предоставлением помощи на 2024 год.
"Посмотрим, как условия будут развиваться в 2025", - добавил он.
В среду комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената.
Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Трамп одним заявлением приблизил победу России на Украине, пишет WP
09:14
 
В миреСШАУкраинаРоссияДенис ШмыгальРоберт ФицоДональд ТрампЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)PoliticoСанкции в отношении России
 
 
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