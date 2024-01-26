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Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль

Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 26.01.2024

Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что Киев получил от США "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных российских... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:10

2024-01-26T10:10

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью, что Киев получил от США "все гарантии поддержки", в том числе по вопросу изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. "У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины", - заявил он в интервью газете Politico после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо, которая прошла 24 января. Шмыгаль, которого спросили по поводу имеющихся опасений относительно возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти, заявил, что Киев тесно работает с администрацией действующего американского президента Джо Байдена и конгрессом США над предоставлением помощи на 2024 год. "Посмотрим, как условия будут развиваться в 2025", - добавил он. В среду комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената. Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

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в мире, сша, украина, россия, денис шмыгаль, роберт фицо, дональд трамп, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), politico, санкции в отношении россии