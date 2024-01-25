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Андрей Воробьев предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ

Андрей Воробьев предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ - РИА Новости, 25.01.2024

Андрей Воробьев предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным предложил внести поправки в федеральные РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:45

2024-01-25T15:45

2024-01-25T15:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным предложил внести поправки в федеральные законы по ЖКХ, связанные с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Об этом сообщил телеканал “360”.Как отметил Воробьев, некоторые тепловые сети не выдержали проверку на прочность этой зимой. Причем большинство коммунальных аварий пришлось на частные котельные."Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий", – сообщил глава региона.Файзуллин во время встречи подчеркнул, что коллеги из Госдумы и Совфеда ведут работу по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ для усиления контроля при прохождении отопительного периода. По его словам, замечания региональной власти в этом вопросе имеют большое значение."Важным остается вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдения всех норм и инструкций при возникновении внештатных ситуаций на объектах ЖКХ", – сказал Файзуллин.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)