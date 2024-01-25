https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html

В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах

В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах - РИА Новости, 25.01.2024

В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг у японского острова Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:18

2024-01-25T09:18

2024-01-25T09:18

хоккайдо

япония

шикотан

в мире

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг у японского острова Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано днем в четверг. Эпицентр подземных толчков находился у самого северного японского острова Хоккайдо, очаг располагался на глубине 63 километров". Землетрясение ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан силой до трех баллов", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923334935.html

хоккайдо

япония

шикотан

россия

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хоккайдо, япония, шикотан, в мире, россия