https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах - РИА Новости, 25.01.2024
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг у японского острова Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:18
2024-01-25T09:18
2024-01-25T09:18
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг у японского острова Хоккайдо, его ощутили на южных Курилах, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано днем в четверг. Эпицентр подземных толчков находился у самого северного японского острова Хоккайдо, очаг располагался на глубине 63 километров". Землетрясение ощутили жители села Малокурильское на курильском острове Шикотан силой до трех баллов", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240125/zemletryaseniya-1923334935.html
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Хоккайдо, Япония, Шикотан, В мире, Россия
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах
Землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах