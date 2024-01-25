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Зеленский может усилить критику Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
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02:53 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zelenskiy-1923328161.html
Зеленский может усилить критику Запада, пишут СМИ
Зеленский может усилить критику Запада, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2024
Зеленский может усилить критику Запада, пишут СМИ
Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине, сообщает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:53
2024-01-25T02:53
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника. "Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в сообщении издания. По мнению неназванного чиновника, если РФ одержит победу над Украиной, некоторые украинские должностные лица готовы обвинить в этом Запад. Однако он заявил, что без западной поддержки Украина бы сдалась в апреле 2022 года. Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее. Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Зеленский может усилить критику Запада, пишут СМИ

Politico: Зеленский может усилить критику Запада на фоне потери популярности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок помощи и снижения его популярности на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.
«
"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и "будет отчаянно искать, на кого перенести вину", - говорится в сообщении издания.
По мнению неназванного чиновника, если РФ одержит победу над Украиной, некоторые украинские должностные лица готовы обвинить в этом Запад. Однако он заявил, что без западной поддержки Украина бы сдалась в апреле 2022 года.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Вашингтона, западные страны "вполне возможно" могут также отказаться от нее.
Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия. Тем не менее, по данным агентства Блумберг, ЕС готов одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от позиции Будапешта.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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