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Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/zaluzhnyy-1923475737.html
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно - РИА Новости, 25.01.2024
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:23
2024-01-25T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой и пригласил его "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". "Провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Пригласил генерала Кукулу на Украину совместно поработать в бригадах и пунктах управления", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на фронте, подготовку украинских военных в Польше, а также обмен боевым опытом. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил присоединение Польши к декларации G7 в рамках предоставления "гарантий безопасности" для Украины", по его словам, Киев и Варшава начали подготовку к разработке двустороннего договора.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922984874.html
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в мире, польша, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

Залужный пригласил начальника генштаба Польши Кукулу поработать совместно

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой и пригласил его "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления".
"Провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Пригласил генерала Кукулу на Украину совместно поработать в бригадах и пунктах управления", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на фронте, подготовку украинских военных в Польше, а также обмен боевым опытом.
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил присоединение Польши к декларации G7 в рамках предоставления "гарантий безопасности" для Украины", по его словам, Киев и Варшава начали подготовку к разработке двустороннего договора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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