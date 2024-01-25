https://ria.ru/20240125/zaluzhnyy-1923475737.html

Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно - РИА Новости, 25.01.2024

Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:23

2024-01-25T17:23

2024-01-25T17:23

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой и пригласил его "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". "Провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Пригласил генерала Кукулу на Украину совместно поработать в бригадах и пунктах управления", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на фронте, подготовку украинских военных в Польше, а также обмен боевым опытом. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил присоединение Польши к декларации G7 в рамках предоставления "гарантий безопасности" для Украины", по его словам, Киев и Варшава начали подготовку к разработке двустороннего договора.

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Кирилл Волков

в мире, польша, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр