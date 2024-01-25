https://ria.ru/20240125/zaluzhnyy-1923475737.html
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно - РИА Новости, 25.01.2024
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:23
2024-01-25T17:23
2024-01-25T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг в Telegram-канале, что провел переговоры с начальником генерального штаба вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой и пригласил его "совместно поработать в бригадах и на пунктах управления". "Провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Пригласил генерала Кукулу на Украину совместно поработать в бригадах и пунктах управления", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию на фронте, подготовку украинских военных в Польше, а также обмен боевым опытом. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил присоединение Польши к декларации G7 в рамках предоставления "гарантий безопасности" для Украины", по его словам, Киев и Варшава начали подготовку к разработке двустороннего договора.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922984874.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный пригласил начальника генштаба Польши поработать совместно
Залужный пригласил начальника генштаба Польши Кукулу поработать совместно