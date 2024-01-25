https://ria.ru/20240125/zakon-1923409206.html

ГД приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы

ГД приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы - РИА Новости, 25.01.2024

ГД приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:37

2024-01-25T13:37

2024-01-25T13:37

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госдума рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому срочные служебные контракты госслужащих будут приостанавливаться на период военной службы и возобновляться после завершения военной службы. Законопроект был разработан рабочей группой по вопросам СВО. "В связи с этим законопроектом предлагается приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы и возобновлять их после завершения прохождения гражданином военной службы", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. При этом срок, на который будет возобновлен контракт, предлагается установить равным остатку срока такого контракта на момент его приостановления. Кроме того, указанные нормы не будут применяться в отношении контрактов сроком менее 1 года. "Предусматривается, что течение срока действия срочных контрактов приостанавливается до дня выхода на государственную службу, а возобновляется на период, равный остатку срока действия данного контракта, исчисляемого на день его приостановления… Возобновление срока действия срочного контракта осуществляется посредством заключения дополнительного соглашения к нему", - отмечается в тексте поправок, принятых ко второму чтению законопроекта. Срочный служебный контракт, заключенный категорией "помощники (советники)", возобновляется на срок, не превышающий срока полномочий лица, замещающего государственную должность, которому содействует помощник или советник. Если же срок полномочий истек, то контракт помощника или советника не возобновляется, также подчеркивается в поправках. При этом в случае, если контракт был расторгнут в период с 21 сентября 2022 года до дня вступления в силу ФЗ, такое решение признается не действующим с даты его принятия и госслужащему, подлежащему увольнению в связи с признанием недействующим решения, может предлагаться иная должность госслужбы при условии его соответствия требованиям, предъявляемым для замещения такой должности.

https://ria.ru/20231220/voyska-1916914008.html

https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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