https://ria.ru/20240125/zaderzhanie-1923428781.html

Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете

Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024

Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете

Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:44

2024-01-25T14:44

2024-01-25T14:48

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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не обращались, сообщил РИА Новости в четверг генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. "Нам известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, однако никакого официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали", - сказал агентству глава российского дипучреждения на Пхукете. "Сами участники группы "Би-2" в генконсульство тоже не обращались", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), россия, таиланд, би-2, в мире