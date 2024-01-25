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Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете
Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:44
2024-01-25T14:44
2024-01-25T14:48
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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не обращались, сообщил РИА Новости в четверг генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. "Нам известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, однако никакого официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали", - сказал агентству глава российского дипучреждения на Пхукете. "Сами участники группы "Би-2" в генконсульство тоже не обращались", - добавил дипломат.
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пхукет (остров), россия, таиланд, би-2, в мире
Шоубиз, Пхукет (остров), Россия, Таиланд, Би-2, В мире
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете
Генконсул: власти Пхукета официально не сообщали о задержании группы "Би-2"