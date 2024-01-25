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Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
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Шоубиз
 
14:44 25.01.2024 (обновлено: 14:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/zaderzhanie-1923428781.html
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете - РИА Новости, 25.01.2024
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете
Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:44
2024-01-25T14:48
шоубиз
пхукет (остров)
россия
таиланд
би-2
в мире
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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не обращались, сообщил РИА Новости в четверг генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. "Нам известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, однако никакого официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали", - сказал агентству глава российского дипучреждения на Пхукете. "Сами участники группы "Би-2" в генконсульство тоже не обращались", - добавил дипломат.
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пхукет (остров), россия, таиланд, би-2, в мире
Шоубиз, Пхукет (остров), Россия, Таиланд, Би-2, В мире
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете

Генконсул: власти Пхукета официально не сообщали о задержании группы "Би-2"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники рок-группы "Би-2"
Участники рок-группы Би-2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники рок-группы "Би-2" . Архивное фото
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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Власти таиландского острова Пхукет не информировали российских дипломатов о задержании музыкантов из группы "Би-2", а сами музыканты в генконсульство РФ не обращались, сообщил РИА Новости в четверг генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов.
"Нам известно о задержании группы "Би-2" правоохранительными органами Таиланда, однако никакого официального сообщения властей провинции Пхукет об этом мы пока не получали", - сказал агентству глава российского дипучреждения на Пхукете.
"Сами участники группы "Би-2" в генконсульство тоже не обращались", - добавил дипломат.
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ШоубизПхукет (остров)РоссияТаиландБи-2В мире
 
 
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