https://ria.ru/20240125/yemen-1923462665.html

"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США - РИА Новости, 25.01.2024

"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:51

2024-01-25T16:51

2024-01-25T17:16

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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном море, заявил в четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира"."С начала нанесения ударов по территории Йемена США не смогли добиться прекращения атак на суда в Красном море, только создали для себя и Великобритании проблемы", - сказал он.По его словам, единственный способ прекращения эскалации - разрешить неограниченный ввоз продовольствия и медикаментов в сектор Газа и прекратить геноцид населения в Газе.При этом он указал, что йеменские вооруженные силы не нападают на торговые суда, которые не связаны с Израилем, поэтому с начала атак 4874 торговых судна благополучно прошли по Красному морю, что "является очень большим числом".Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.-

https://ria.ru/20240125/korabl-1923333778.html

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в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, джо байден