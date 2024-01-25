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"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США - РИА Новости, 25.01.2024
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16:51 25.01.2024 (обновлено: 17:16 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/yemen-1923462665.html
"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США
"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США - РИА Новости, 25.01.2024
"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США
США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:51
2024-01-25T17:16
в мире
йемен
сша
красное море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
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ДОХА, 25 янв - РИА Новости. США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном море, заявил в четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира"."С начала нанесения ударов по территории Йемена США не смогли добиться прекращения атак на суда в Красном море, только создали для себя и Великобритании проблемы", - сказал он.По его словам, единственный способ прекращения эскалации - разрешить неограниченный ввоз продовольствия и медикаментов в сектор Газа и прекратить геноцид населения в Газе.При этом он указал, что йеменские вооруженные силы не нападают на торговые суда, которые не связаны с Израилем, поэтому с начала атак 4874 торговых судна благополучно прошли по Красному морю, что "является очень большим числом".Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.-
https://ria.ru/20240125/korabl-1923333778.html
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в мире, йемен, сша, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, джо байден
В мире, Йемен, США, Красное море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден
"Ансар Алла": нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

"Ансар Алла": США ударами по Йемену не предотвратили атаки на свои корабли

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 янв - РИА Новости. США с начала ударов по позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) не смогли добиться прекращения нападений на суда в Красном море, заявил в четверг лидер "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси. Его выступление транслировал телеканал "Аль-Масира".
«
"С начала нанесения ударов по территории Йемена США не смогли добиться прекращения атак на суда в Красном море, только создали для себя и Великобритании проблемы", - сказал он.
По его словам, единственный способ прекращения эскалации - разрешить неограниченный ввоз продовольствия и медикаментов в сектор Газа и прекратить геноцид населения в Газе.
При этом он указал, что йеменские вооруженные силы не нападают на торговые суда, которые не связаны с Израилем, поэтому с начала атак 4874 торговых судна благополучно прошли по Красному морю, что "является очень большим числом".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.-
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В миреЙеменСШАКрасное мореАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо Байден
 
 
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