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СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236 - РИА Новости, 25.01.2024
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СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236 - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236
Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:00
2024-01-25T10:00
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо. Ранее сообщалось о 233 погибших. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. По последним данным, из-за землетрясения ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1175 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 454 эвакуационных центрах остаются 15,13 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 40,5 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 4,4 тысячи домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236

Киодо: число жертв мощного землетрясения в японской Исикаве выросло до 236

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 233 погибших.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
По последним данным, из-за землетрясения ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1175 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 454 эвакуационных центрах остаются 15,13 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 40,5 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 4,4 тысячи домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
1 января, 13:40
 
В миреИсикаваЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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