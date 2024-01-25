https://ria.ru/20240125/yaponiya-1923355481.html

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236 - РИА Новости, 25.01.2024

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236

Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:00

2024-01-25T10:00

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо. Ранее сообщалось о 233 погибших. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. По последним данным, из-за землетрясения ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1175 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 454 эвакуационных центрах остаются 15,13 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 40,5 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 4,4 тысячи домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году