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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 25.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

На юге Украины вновь прогремели взрывы, пишет украинское издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:12

2024-01-25T01:12

2024-01-25T03:24

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На юге Украины вновь прогремели взрывы, пишет украинское издание "Думская" в Telegram-канале. "Взрывы в Одессе", — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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в мире, одесса, украина, харьковская область